Байден пообещал поддержку лидерам тихоокеанских государств

Президент США Джо Байден заявил лидерам Форума тихоокеанских государств, что он услышал их предупреждения о влиянии изменения климата на их регион, и что его администрация твердо намерена помочь им ответить на этот вызов.

Двухдневный саммит форума, членами которого являются 18 стран и территорий, открылся в Вашингтоне в понедельник.

Многие участники форума критикуют богатые страны за то, что они не предпринимают достаточных усилий для контроля над изменением климата, хотя несут большую часть ответственности за эту проблему.

В вину богатым странам также ставится то, что они получают выгоду от кредитов, предоставляемым уязвимым странам для смягчения последствий.

Открывая саммит, Байден заявил, что его администрация просит Конгресс выделить 200 миллионов долларов на помощь региону, включая финансирование мероприятий по повышению готовности островов к климатическим и стихийным бедствиям и улучшение инфраструктуры.

Байден придает большое значение улучшению связей с Тихоокеанским регионом в условиях растущей обеспокоенности по поводу усиливающегося военного и экономического влияния Китая.

«Я хочу, чтобы вы знали, что я слышу вас. Люди в США и во всем мире слышат вас, – сказал Байден участникам форума. – Мы слышим ваши предупреждения о повышении уровня моря, и что это представляет экзистенциальную угрозу вашим странам. Мы слышим ваши призывы дать вам гарантии, что вы никогда не потеряете вашу государственность, ваше членство в ООН в результате изменения климата. Сегодня США четко заявляют, что это и наша позиция».

В рамках саммита США установили официальные дипломатические отношения с двумя тихоокеанскими государствами: Островами Кука и Ниуэ. Госсекретарь Энтони Блинкен принял участие в раздельных церемониях подписания документов с премьером Ниуэ Далтоном Тагелаги и премьер-министром Островов Кука Марком Брауном, ознаменовавших повышение уровня отношений.

«Сегодня мы чествуем общую историю, общие ценности и связи между нашими народами, – сказал Тагелаги на церемонии. – Мы с волнением ждали этого дня».

Браун приветствовал повышение уровня отношений с Островами Кука и заявил, что партнерство США и тихоокеанских островов может быть важным инструментом, который поможет региону реализовать свои устремления.

«Такие вехи знаменуют области перемен и демонстрируют, что при непоколебимой решимости и лидерстве возможны замечательные достижения», – сказал Браун.

Участниками форума являются Австралия, Острова Кука, Микронезия, Фиджи, Французская Полинезия, Кирибати, Науру, Новая Каледония, Новая Зеландия, Ниуэ, Палау, Папуа – Новая Гвинея, Республика Маршалловы Острова, Самоа, Соломоновы Острова, Тонга, Тувалу и Вануату.

На прошлогоднем саммите Белый дом представил свою тихоокеанскую стратегию – общие положения плана оказания помощи лидерам региона в решении таких злободневных проблем, как изменение климата, безопасность на море и чрезмерный вылов рыбы.

Администрация пообещала, что в течение следующего десятилетия окажет тихоокеанским государствам дополнительную помощь в размере 810 миллионов долларов, в том числе 130 миллионов на смягчение последствий изменения климата.