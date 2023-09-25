Зеленський у США зустрівся з Кіссінджером

Під час візиту до США президент Володимир Зеленський зустрівся з дипломатом, науковцем та політиком Генрі Кіссінджером, який раніше був проти членства України в НАТО, а тепер підтримує членство нашої держави в Альянсі.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Деталі: Єрмак зазначив, що також брав участь у зустрічі. За його словами, у Кіссінджера є багато влучних цитат, які характеризують сучасний стан справ у війні з Росією.

Глава ОП додав, що Кіссінджер зараз є одним з лобістів України в НАТО.

Дослівно Кіссінджер: «До цієї війни я був проти членства України в НАТО, бо побоювався, що це розпочне саме той процес, який ми бачимо зараз. Тепер, коли процес вийшов на такий рівень, ідея нейтральної України в таких умовах уже не має сенсу».

Довідка: Генрі Кіссінджер у 70-х роках ХХ сторіччя був державним секретарем США і радником з національної безпеки. За його участі «холодна війна» США з СРСР набула пом’якшення, що отримало назву «Розрядка». Лауреат Нобелівської премії миру у 1973 році у зв’язку з перемир’ям у В’єтнамі».