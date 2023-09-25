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За перші 4 місяці на фронті гине 50% мобілізованих росіян

Про це він повідомив в етері телеканалу «Еспресо»

«Нещодавно була оприлюднена дуже сумна для росіян статистика. Зокрема, протягом перших 4 місяці перебування на фронті гине 50% мобілізованих росіян. Тобто, путінський режим не дуже переймається їхнім навчанням, а просто закидають їх на війну, як гарматне м’ясо. І звісно ж про це солдати розповідають своїм рідним і знайомим, Проте тут велику роль відіграють великі виплати за участь у війні проти України. Бідність в Росії дуже велика, а виплати за загибель чоловіка може покращити становище. Це просто жахливо, але така реальність», — розповів Пономарьов.

Політик переконаний, що не слід очікувати на протести проти влади у РФ

«Я вважаю, шо нам не слід покладати великі надії на протестні рухи в Росії. Це може статись в майбутньому, проте не в найближчому. Звісно, якщо мобілізаційні заходи будуть поширюватись на великі міста РФ, то напруга серед населення буде зростати. Проте, на мою думку, перший крок до протесту зроблять російські еліти», — додав він.

25 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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