У Британії обіцяють бути поряд з Україною незалежно від результатів виборів у США

Велика Британія продовжить стояти «пліч-о-пліч» з Україною незалежно від результатів виборів у Сполучених Штатів наступного року.

Як пише «Європейська правда», про це заявив міністр оборони Британії Грант Шаппс в інтерв’ю недільній програмі BBC, повідомляє CNN.

У відповідь на запитання, що робитиме Британія, якщо президентом буде обрано республіканця, який вирішить припинити підтримку України з боку США, міністр сказав, що підтримка Києва з боку Лондона є «водонепроникною» та назвав це питання спекулятивним.

«До того, як ми побачимо, що станеться на виборах кандидата від республіканців, ще далеко, але ми продовжимо стояти пліч-о-пліч з нашими друзями в Україні», – запевнив Шаппс.

Він погодився зі словами президента України Володимира Зеленського, що насправді американці бачать, що це в їхніх інтересах та в інтересах світу, щоб Україна залишалася демократичною країною.

«Ми знаємо, що відбувається, коли ми дозволяємо тирану вторгнутися в сусідню країну, а потім просуватися на захід. І дуже важливо, щоб Путін не зміг безкарно вдертися до демократичного сусіда. І саме тому Британія стояла твердо (на захисті України), і ми будемо продовжувати це робити», – підсумував Шаппс.