Росіяни безуспішно намагалися відновити положення біля Кліщіївки та Авдіївки

Російські війська у неділю намагалися відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Авдіївки на Донеччині, але успіху не мали.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення. Ворог завдав 1 ракетний та 44 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Степне Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Мощенка, Карповичі Чернігівської області; Яблунівка, Рясне, Пожня Сумської області та Одноробівка, Баранівка, Вовчанськ, Вільхуватка, Строївка Харківської області.