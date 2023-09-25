Республиканцы пока не пришли к консенсусу по поводу законопроекта о краткосрочных расходах

Всего за неделю до того, как закончатся ассигнования для обеспечения полноценной работы федеральных ведомств, фракции Республиканской партии в Конгрессе в воскресенье не пришли к консенсусу по поводу законопроекта о краткосрочных расходах.

Конгресс до сих пор не смог принять ни один из 12 законопроектов об ассигнованиях на следующий финансовый год, начинающийся 1 октября.

На этой неделе спикер Палаты представителей Кевин Маккарти будет добиваться принятия четырех крупных законопроектов, в том числе по финансированию структур, обеспечивающих сферы обороны и национальной безопасности, чтобы продемонстрировать консерваторам-республиканцам достаточный прогресс и заручиться их поддержкой и по законопроекту о краткосрочных расходах, известном как continuing resolution – резолюция о продолжении финансирования.

Член Палаты представителей республиканец Майкл Маккол, возглавляющий в палате Комитет по разведке, призвал группу непримиримо настроенных однопартийцев перестать блокировать поддерживаемые республиканцами законопроекты о расходах.

«Республиканцы должны голосовать за республиканские законопроекты, чтобы предотвратить остановку работы (федеральных ведомств)», – заявил Маккол каналу ABC.

Однако некоторые из «непримиримых» республиканцев, требующие, чтобы ассигнования на 2024 финансовый год не превышали расходов 2022 года, т.е. $1,47 трлн, что на $120 млрд меньше, чем то, что Маккарти и президент Байден согласовали в мае, не продемонстрировали готовности отступить.

«Решения о продолжении финансирования не решают проблему. Они просто отодвигают проблему на второй план», – заявил член Палаты представителей республиканец Тони Гонсалес каналу CBS News.

Министр транспорта Пит Буттиджич в интервью телеканалу ABC предупредил, что приостановка работы федеральных ведомств немедленно приостановит и курсы подготовки авиадиспетчеров в то время, когда авиаперевозки «возвращаются в нормальное русло» после большого количества задержек рейсов и сбоев в работе авиакомпаний в прошлом году.

Маккарти настаивает на принятии законопроекта о краткосрочных расходах на работу федеральных учреждений в течение 30 дней, в сочетании с жестким планом обеспечения безопасности границ, который, по сути, приостановит иммиграцию в США в период, когда на границе с Мексикой находится рекордное число людей, ищущих убежища.

Даже некоторые из наиболее консервативных республиканцев в Сенате в воскресенье обратились к коллегам из Палаты представителей с призывом прекратить блокировать принятие законопроекта о краткосрочных расходах.

«Мы хотели бы, чтобы Палата представителей начала этот процесс и направила нам законопроект о краткосрочных расходах, чтобы правительственные учреждения оставались открытыми и функционировали», – заявила сенатор Марша Блэкберн в интервью Fox Business News.