Конфлікт на межі Сербії і Косово: є загиблі з обох боків

Подробиці розкриває Reuters.

Зазначається, що один косовський поліцейський і ще троє сербських нападників загинули під час перестрілок. Також поранення отримали три офіцери.

Косовська поліція повідомила, що нападники спочатку розташували важкі транспортні засоби на мосту в село, аби забарикадувати дорогу. Пізніше вони почали стріляли в поліцейських, які підійшли до них.

В ході конфлікту серби сховалися у монастирі, розташованому поруч із місцем подій. Поліція Косова провела операцію й узяла ситуацію під контроль.

Премʼєрміністр Косова Альбін Курті та міністр внутрішніх справ Джелал Свечла звинувачують у нападі «спонсорованих Сербією злочинців»: «Вони є професіоналами з військовим і поліцейським досвідом».

Реакція президента Сербії Александра Вучича

Увечері президент Сербії Александр Вучич виступив зі зверненням, де заявив про загибель 3 сербів. Він також додав, що наразі є ймовірність, що загинула 4 людина. Про це передає Радіо і телебачення Сербії (РТС).

За його словами, вбивство поліцейського є «осудним і нікому не потрібним, а тим більше сербському народу». Він зазначає, що головним винуватцем усього, що відбувається в Косово, є Альбін Курті, і що єдине бажання Курті — «ввести нас у конфлікт з НАТО».

При цьому Вучич додав, що Сербія ніколи не визнає незалежність Косово.

«Цей тиск триватиме. Моє найважливіше послання тим, хто думає, що вони будуть тиснути, щоб визнати Косово, — це зміцнило не тільки мене, але й всю націю, і ми ніколи не визнаємо незалежного Косова. Ви можете вбити нас усіх», — сказав президент Сербії.

Ситуація в Косово

Влада Косово 14 грудня 2022 року подала заявку на членство в Європейському Союзі. Згодом уряд Сербії надіслав запит миротворчому контингенту НАТО KFOR з проханням дозволити країні надіслати до Косова до 1000 поліціянтів і армійців.

Наприкінці 2022 року ЄС і США висловили занепокоєння напруженою ситуацією на півночі частково визнаного Косова й закликали всіх причетних сприяти якнайшвидшій деескалації та утримуватись від провокацій. Після гарантії від США, ЄС та НАТО президент Сербії Александар Вучич закликав сербів припинити протистояння у Косово. НАТО відхилило запит Сербії.

30 травня 2023 року у Звечані, Косово, почалися зіткнення з поліцією після того, як сербські демонстранти спробували зайняти місцеву адміністрацію і перешкодити призначенню нового мера-албанця. Президент Сербії наказав привести армію країни в повну бойову готовність та наблизитися до кордону із частково визнаним Косовом.

У березні зазначалося, що глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив про погодження імплементаційного додатка до угоди про нормалізації відносин між Сербією та Косово. Однак лідери двох країн не змогли досягти домовленості щодо послаблення напруженості після місцевих косовських виборів на півночі країни, де проживає велика сербська меншина.

Ситуація на півночі Косова, а також у відносинах між Белградом і Приштиною в останні місяці загострилась. За останні тижні там стався спалах насильства через місцеві вибори, які сербська більшість бойкотувала і результати яких не визнала.

5 серпня прем’єр-міністр Косова Альбін Курті заявив, що після оцінки безпекової ситуації уряд ухвалив рішення про 25% скорочення присутності поліції у північних муніципалітетах країни.