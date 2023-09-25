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Білорусь продовжила військові навчання з Росією щонайменше до 1 жовтня

Про це повідомляє Telegram-канал моніторингової групи «Беларускі Гаюн «.

Білорусь вкотре продовжила спільні військові навчання зі збройними силами РФ. Вони триватимуть щонайменше до 1 жовтня.

«Вихідними для деяких полігонів стали 23 і 24 вересня, але «Доманове» і «Обуз-Лісновський» працюють без перерви», — йдеться у повідомленні.

Навчання на полігонах продовжуються з 25 вересня й до:

  • 227 загальновійськовий полігон «Борисовський» (Борисовський район) до 30.09;
  • полігон «Гожський» 6 омбр. (Гродненський район) до 29.09;
  • полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 30.09;
  • полігон «Осиповицький» 51 абр. (Осиповицький район) до 29.09;
  • 212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 29.09;
  • 230 загальновійськовий полігон «Обуз-Лісновський» (Барановицький район) до 01.10;
  • 174 навчальний полігон ВПС і військ ППО «Доманове» (Івацевицький район) до 01.10;
  • полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 30.09;

Навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 74 тижні.

25 сентября, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

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