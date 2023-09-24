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Армія РФ втратила ще 7 танків, 23 артсистеми та 390 військових за добу

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 275 850 (+390) осіб
  • танків ‒ 4662 (+7)
  • бойових броньованих машин ‒ 8914 (+2)
  • артилерійських систем – 6233 (+23)
  • РСЗВ – 789 (+0)
  • засобів ППО ‒ 531 (+1)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4888 (+21)
  • крилатих ракет ‒ 1518 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів ‒ 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8734 (+18)
  • спеціальної техніки ‒ 914 (+2)

Дані уточнюються.

24 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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