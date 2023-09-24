Захід сконцентрувався та обрав стратегію перемоги, — Піонтковський » Армія РФ втратила ще 7 танків, 23 артсистеми та 390 військових за добу За рік і сім місяців повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сили оборони загалом ліквідували близько 275 850 окупантів. Протягом ще однієї доби війни ЗСУ закріплювалися на досягнутих рубежах біля Вербового Запорізької області Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 275 850 (+390) осіб

танків ‒ 4662 (+7)

бойових броньованих машин ‒ 8914 (+2)

артилерійських систем – 6233 (+23)

РСЗВ – 789 (+0)

засобів ППО ‒ 531 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4888 (+21)

крилатих ракет ‒ 1518 (+0)

кораблів/катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів ‒ 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 8734 (+18)

спеціальної техніки ‒ 914 (+2) Дані уточнюються.