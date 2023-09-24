Армія РФ втратила ще 7 танків, 23 артсистеми та 390 військових за добу

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 275 850 (+390) осіб
- танків ‒ 4662 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 8914 (+2)
- артилерійських систем – 6233 (+23)
- РСЗВ – 789 (+0)
- засобів ППО ‒ 531 (+1)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4888 (+21)
- крилатих ракет ‒ 1518 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
- підводних човнів ‒ 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8734 (+18)
- спеціальної техніки ‒ 914 (+2)
Дані уточнюються.
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