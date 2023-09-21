ЗСУ продовжують успішно наступати на Бахмутському і Мелітопольському напрямках

Українські захисники продовжують вести наступальні операції поблизу міста Бахмут на Донеччині та на заході Запорізької області. Цю інформацію оприлюднив Інститут вивчення війни.

Зазначено, що українські війська на Мелітопольському напрямку продовжують ведення наступальних операцій і завдали значних втрат у ворожих військах і техніці. Крім того, сили оборони України продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку і зміцнюють свої позиції на нових оборонних лініях.

За даними британської розвідки, українські захисники взяли під контроль позиції в селі Кліщіївка (що знаходиться 7 кілометрів на південний захід від Бахмута) та селі Андріївка (розташованому 10 кілометрів на південний захід від Бахмута). Передислокація російських повітряно-десантних військ із Бахмута до Запорізької області послабила російську оборону навколо Бахмута.

Аналітики зауважують, що раніше були помічені підрозділи російської 83-ї окремої десантно-штурмової бригади, які діяли в районі Запорізької області. Водночас наразі невідомо, яку частину цього підрозділу було передислоковано з Бахмута.