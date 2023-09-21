Візит зеленського відбудеться на тлі суперечок у Конгресі щодо України

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 21-го вересня, зустрінеться із законодавцями у Конгресі США.

Це буде його другий візит до Капітолія за час широкомасштабної російської агресії. І якщо перший його виступ перед двома палатами американських законодавців оглядачі називали історичним через безпрецедентну підтримку України, то нинішній візит на Капітолійський пагорб обіцяє бути набагато складнішим – думки багатьох законодавців розділилися щодо збільшення допомоги, їх також турбує, чи Україна зможе перемогти, чи використовує допомогу відповідально. Також дається взнаки початок президентських перегонів.

На думку оглядачів, загострення політичної боротьби може загальмувати ухвалення рішень щодо збільшення військової допомоги Україні, про яке просить адміністрація президента Джо Байдена.

Український лідер прибув у Вашингтон в середу ввечері, щоб провести низку зустрічей з американськими законодавцями на Капітолійському пагорбі вже у четвер вранці.

Згідно з розкладом, о 9:00 ранку Зеленський матиме зустріч із законодавцями Палати представників, перемовини триватимуть годину та відбуватимуться у закритому форматі. Після цього, орієнтовно о 10:00, Зеленський відправиться на закриті перемовини із сенаторами. Вже після зустрічей у Конгресі український лідер матиме перемовини із президентом США Джо Байденом у Білому домі.

Адміністрація просить додаткової допомоги для України, у Конгресу сумніви щодо вже наданої

Візит Зеленського відбувається на тлі запеклих дискусій у Конгресі США щодо погодження бюджету. Законодавці мають проголосувати 12 законопроєктів про видатки, до початку нового фінансового року, який настає 1-го жовтня.

Серед них зокрема, оборонний бюджет США, в якому прописано 300 мільйонів доларів на допомогу Україні, та запит президента Байдена про додаткове фінансування, яке включає в середньому 24 мільярди доларів для України. Якщо політикам не вдасться подолати суперечки до крайнього терміну, то уряд опиниться в ситуації «шатдауну», коли всі державні кошти буде заблоковано.

Нинішній законопроєкт про тимчасове фінансування уряду в Палаті представників не включає додаткове фінансування для Києва, про яке просить Білий дім.

Який план перемоги? Я думаю, це те, що американська громадськість хоче знати

А спікер Кевін Маккарті напередодні візиту Зеленського заявив, що його більше цікавить, куди пішла вже виділена допомога, і жодних обіцянок про наступну допомогу він не робив.

«Зеленський обраний до Конгресу? Він наш президент? Я не думаю, що я маю бути відданий будь-чому. У мене є питання щодо того, де звітність про гроші, які ми вже витратили? Який план перемоги? Я думаю, це те, що американська громадськість хоче знати. Те, що зробила Росія, вторгшись, це неправильно, ці звірства, ми хочемо переконатися, що це закінчиться. Але я також завжди казав із самого початку, незалежно від того, про яке питання йдеться, я хочу відповідальності за усе, на що наші працьовиті платники податків витрачають свої гроші», — заявив спікер Маккарті американським журналістам у Конгресі.

Конгресова кореспондентка української служби Голосу Америки, Катерина Лісунова ексклюзивно поспілкувалась із американськими законодавцями Палати представників щодо їхніх очікувань від прийдешньої зустрічі із Володимиром Зеленським.

Коли Зеленський розмовлятиме з Конгресом, він повинен розуміти, що є спротив допомозі, що багатьох людей турбують питання підзвітністю їхніх грошей, куди вони використовуються

Так, за словами конгресмена-республіканця від штату Джорджія, Річа Маккорміка, український лідер має розуміти, що він зустрінеться із Конгресом в якому зараз активно лунають голоси проти продовження допомоги Україні, і саме Зеленський має переконати їх, що гроші витрачені на допомогу Києву не марні.

«Коли Зеленський розмовлятиме з Конгресом, він повинен розуміти, що є спротив допомозі, що багатьох людей у Республіканській партії, ймовірно також в Демократичній партії турбують питання підзвітністю їхніх грошей, куди вони використовуються. Він повинен надати вагомі аргументи щодо такої підзвітності. Зараз ведеться багато розмов, щодо цінності наших грошей. Я особисто дуже підтримував наші зусилля в Україні. Я наполягав, що ми маємо допомагати більше. Ми все іще маємо танки Abrams, готові до застосування», — заявив республіканець Маккормік, українській службі Голосу Америки.

Сам Маккормік вважає, що США мають продовжити допомогу Україні та довести справу до кінця.

«Навіть будучи наймогутнішою країною у світі, США не досягли успіху у війнах у В’єтнамі, Іраку та Афганістані, тому що у нас не було достатньо потужностей. Ми повинні дати українцям такий потенціал потужностей, якщо вони збираються виграти, якщо вони збираються досягти успіху», – сказав конгресмен.

Він додав, що українці «вже зробили чудову роботу зупинивши наступ», але їм ще потрібно довести, що вони можуть перемогти.

«Ми хочемо, щоб вони перемогли. Це означає, що він (Зеленський, – ред.) має навести таку аргументацію, яка пояснить людям, чому його країна потребує підтримки. Так само як і будь-які американські військові, вони (українці ред.) не зможуть досягти успіху, пройшовши лише половину шляху. Нам потрібні запевнення, щоб переконатися, що ми завершимо почату роботу», – додає Маккормік.

Ми маємо показати потужну двопартійну підтримку, що ми їх підтримуємо, що ми продовжимо підтримувати їх необхідними ресурсами, що вони повинні виграти цю війну і що ми пишаємося ними

Тим часом конгресмен-демократ від штату Нью-Йорк, Пет Раян сподівається, що візит президента України стане приводом для конгресменів та сенаторів продемонструвати підтримку США.

«У Сполучених Штатах Америки ми виступаємо за свободу та демократію та проти авторитаризму. Отже, я буду радий почути президента Зеленського. Ми маємо показати потужну двопартійну підтримку, що ми їх підтримуємо, що ми продовжимо підтримувати їх необхідними ресурсами, що вони повинні виграти цю війну і що ми пишаємося ними», – сказав конгресмен-демократ.

Він також наголосив, що дуже розраховує на те, що Зеленському вдасться донести голоси бійців з поля бою, «голоси тих, хто хоробро воює на передовій та їхніх сімей», щоб американські законодавці «не втрачали людяності при ухваленні будь-яких рішень».

«Щоб ми не втратили людяність, ухвалюючи тут рішення. Дехто з моїх колег, мені здається, вже втратив це відчуття. Тож важливо, щоб він (Зеленський, – ред.) нагадав нам про це, і я думаю, що він так і зробить», — сказав Пет Раян у розмові з Голосом Америки.

Натомість інший законодавець, також від штату Нью-Йорк, конгресмен-республіканець Нік Лалота, вважає що США роблять більше ніж країни Європи, коли справа заходить за допомогу Україні.

«Я думаю, що мої виборці хотіли б почути, що європейці повинні робити більше в питаннях, які стосуються Європи. Тягар відповідальності має бути міжнародним, він не повинен лягати в першу чергу на платників податків Сполучених Штатів. І я сподіваюся, що президент Зеленський озвучить цю проблему», — сказав Лалота.

Ми хотіли б почути лише який поступ і які справи станом на зараз

Його однопартійка, конгресвумен-республіканка від штату Вірджинія, Джен Кігганс вважає, що окрім підзвітності наданих коштів, найважливішими зараз є поточні новини з поля бою.

«Я б хотіла почути, яка ситуація зараз, де саме ведеться бій. А також куди, і це особливо важливо для Сполучених Штатів, витрачаються ресурси. І тільки це, ми хотіли б почути лише який поступ і які справи станом на зараз. Ми хотіли б почути останні повідомлення», — заявила Кігганс.

Погоджується із нею й інший республіканець Майк Галлахер, від штату Вісконсин. За його словами, підзвітність коштів та прогрес на полі бою будуть двома найважливішими темами для погодження майбутньої додаткової допомоги Україні.

«Багатьом законодавцям буде цікаво почути про контрнаступ, про поступ на місцях, перспективи перемоги, а також про те, якими є найнагальніші потреби щодо зброї. Ми також повинні мати гарантії того, що зброя, яку ми надаємо, гроші, які ми надаємо, витрачаються належним чином і відповідально, щоб ми мали підтримку для майбутнього пакету фінансування. Отже, я думаю, що ці два пункти будуть ключовими», — вважає Галлахер.

Президент (Зеленський, – ред.) має запевнити людей, що цю війну можна виграти і що ми допомагаємо йому перемогти, а не просто підтримуємо існування конфлікту

Демократ від штату Каліфорнія Скотт Пітерс наголошує, що під час зустрічей у Конгресі Зеленський має переконати законодавців, що цю війну дійсно можливо виграти, якщо продовжити підтримку Києва.

«Я вважаю, що американська підтримка України є надзвичайно важливою. Президент (Зеленський, – ред.) має запевнити людей, що цю війну можна виграти і що ми допомагаємо йому перемогти, а не просто підтримуємо існування конфлікту. А також він повинен запевнити нас, що гроші, які ми вкладаємо, як американські платники податків, насправді йдуть на фронт та на пов’язані із цим цілі», — ділиться з Голосом Америки конгресмен Скотт Пітерс.

А от республіканець від штату Канзас Рон Естес вважає, що така зустріч буде корисною представникам обох сторін, як України, так і США. Він вважає, що це буде можливістю особисто порушити питання критичні для партнерів.

«Я думаю, що для нього (Зеленського, – ред.) корисно мати можливість поспілкуватися щодо різних питань, які виникають. Загалом, це добре для обох сторін мати можливість зібратися разом і поговорити про поточні проблеми кожної країни», – підсумував конгресмен, Рон Естес.