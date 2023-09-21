Росія запустила ракети по Україні: є постраждалі Молдова заявила про готовність вступити до ЄС без окупованого Придністров’я » Сили оборони ліквідували 490 окупантів Протягом минулої доби російські загарбники намагалися відновити втрачене положення в районі Андріївки на Донеччині, проте успіхів не мали. Натомість ЗСУ знищили 490 окупантів та 29 безпілотників Про це 21 вересня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 274 470 (+490) осіб

танків ‒ 4638 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 8883 (+15)

артилерійських систем – 6137 (+41)

РСЗВ – 781 (+2)

засобів ППО ‒ 528 (+2)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4850 (+29)

крилатих ракет ‒ 1479 (+0)

кораблів /катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів ‒ 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 8670 (+37)

спеціальної техніки ‒ 911 (+5) Дані уточнюються.