Сили оборони ліквідували 490 окупантів

Про це 21 вересня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 274 470 (+490) осіб
- танків ‒ 4638 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 8883 (+15)
- артилерійських систем – 6137 (+41)
- РСЗВ – 781 (+2)
- засобів ППО ‒ 528 (+2)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4850 (+29)
- крилатих ракет ‒ 1479 (+0)
- кораблів /катерів ‒ 20 (+0)
- підводних човнів ‒ 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8670 (+37)
- спеціальної техніки ‒ 911 (+5)
Дані уточнюються.
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