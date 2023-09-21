СБУ та ВМС України завдали удару по військовому аеродрому «Саки» в окупованому Криму

Про це повідомляють NV, Суспільне Крим та Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що на аеродромі у той момент було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК «Панцирь». Там також знаходилася база підготовки операторів БПЛА Mojaher.
«Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон», — пояснили у повідомленні.
Для цієї атаки бійці використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім запустили ракети «Нептун».
«Цікаво, що навіть русняві Telegram-канали підтверджують серйозні руйнування та втрати — пишуть про не менше 30 загиблих військових», — сказали у джерелі.
Спочатку про атаку безпілотників повідомляли «Крим. Реалії».
Видання зазначає, що паблики повідомляли про вибухи в районі Севастополя, Сакському, Сімферопольському районах та Євпаторії.
Натомість губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що на території регіону нібито знищено два безпілотні літальні апарати, які буцімто намагалися атакувати об’єкти паливно-енергетичного комплексу. За попередніми даними, пошкоджень та постраждалих немає.
Телеграм ВЧК-ОГПУ повідомив про Саки, Євпаторія, Сімферополь, Севастополь, Балаклава, де лунають вибухи. За словами місцевих жителів, скрізь було чути постріли та роботу ППО.
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