Росія запустила ракети по Україні: є постраждалі

За ранок, через запуск ракет з Росії, система протиповітряної оборони (ППО) була активована в Києві, області та інших частинах країни. О 7 годині ранку спостерігалася нова хвиля тривоги. Цю інформацію повідомили Повітряні Сили Збройних Сил України.

Напередодні опівночі було зафіксовано вильот 8 літаків Ту-95МС з аеродрому «Оленья» у Мурманській області.

О 03:55 годині була оголошена ракетна небезпека в територіях, де раніше було оголошено тривогу.

Повітряні Сили ЗСУ пізніше повідомили про наявність трьох груп ракет. До 5:43 години ранку тривога охопила всю країну.

Станом на 6:41 годину повітряна тривога була скасована в усіх областях. Повітряні Сили повідомили про припинення ракетної небезпеки.

Але о 7 годині ранку почалася нова хвиля тривог. «З Чернігівщини була зафіксована група ракет, що рушила в напрямку Київської області», — повідомили Повітряні Сили