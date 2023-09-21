Російські солдати страждають від низького морального духу через відсутність ротації — британська розвідка

Про це інформує міноборони Британії.

Саме сьогодні, 21 вересня, минає рік з того дня, коли російський диктатор Володимир Путін оголосив так звану часткову мобілізацію у 2022 році. Через що в Україну відправили близько 300 тисяч нових російських резервістів.

У розвідці наголошують, що 15 вересня цьогоріч колишній генерал і голова комітету оборони Держдуми РФ Андрій Картаполов заявив, що мобілізовані повинні служити до кінця «спеціальної військової операції». Він також визнав, що ситуація на фронті складна і що ротація військовослужбовців із зони операції під час служби неможлива.

«Відсутність регулярних ротацій підрозділів поза бойовим чергуванням, ймовірно, є одним із найважливіших факторів, що сприяють низькому моральному духу росіян, а також неспроможності російської армії провести підготовку вищого рівня після вторгнення», — йдеться в заяві.

Повідомляється, що відсутність такої підготовки, ймовірно, сприяє ускладненням Росії у проведенні успішних комплексних наступальних операцій.