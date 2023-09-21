Лучшая компания по продаже грузовых авто в Украине ЗСУ продовжують успішно наступати на Бахмутському і Мелітопольському напрямках » Польща більше не передає зброю Україні Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив, що Польща припиняє постачання зброї Україні. Цю інформацію опубліковано на офіційній сторінці прем’єр-міністра Польщі в Twitter. За словами Моравецького, наразі польський уряд зосереджений на озброєнні власної країни. «Україна стикається з агресивною атакою Росії, і я розумію цей контекст. Проте, як я вже зазначив, ми пріоритетно вдосконалюємо збройні сили Польщі. Ми припиняємо постачання зброї Україні, оскільки на даний момент акцентовані на озброєнні власної країни», — заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.