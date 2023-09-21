 
«  
  »

Польща більше не передає зброю Україні

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив, що Польща припиняє постачання зброї Україні. Цю інформацію опубліковано на офіційній сторінці прем’єр-міністра Польщі в Twitter.

За словами Моравецького, наразі польський уряд зосереджений на озброєнні власної країни.

«Україна стикається з агресивною атакою Росії, і я розумію цей контекст. Проте, як я вже зазначив, ми пріоритетно вдосконалюємо збройні сили Польщі. Ми припиняємо постачання зброї Україні, оскільки на даний момент акцентовані на озброєнні власної країни», — заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

21 сентября, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  