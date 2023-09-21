Німецький депутат назвав «ганьбою» заяву Моравецького про зброю для України

Депутат німецького Бундестагу від Вільної демократичної партії Ульріх Лехте різко розкритикував заяву польського прем’єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що Варшава зараз не передає Києву своєї військової допомоги.

Заяву Лехте наводить Welt, повідомляє «Європейська правда».

Німецький депутат звинуватив Моравецького у політичному маневруванні з метою заробити очки для партії «Право і справедливість» в поточній виборчій кампанії в Польщі.

«Те, що Польща з усіх країн, яка досі була надійним партнером, припиняє військову підтримку України і повідомляє про це таким чином – це ганьба», – заявив Лехте.

Він вважає, що таким чином Польща хоче чинити тиск на Україну та ЄС, щоб ті знайшли рішення щодо імпорту українського зерна.