Лучшая компания по продаже грузовых авто в Украине

Грузовики — это чрезвычайно масштабная категория машин повышенной грузоподъемности и проходимости, получившая широкое применение в различных сферах жизнедеятельности человека. Тут вы сможете подобрать технику от ведущих мировых производителей под любые рабочие условия.

Почему за грузовиками только в «Гидромаркет»

«Гидромаркет» — ведущий поставщик техники специального назначения и грузовых автомобилей на территории Украины и в странах Европы. Среди основных преимуществ в компании стоит выделить:

Огромный выбор грузовиков под любые рабочие условия. В каталоге товара представлены тентованные, бортовые машины, фургоны, в том числе изотермические и рефрижераторные, зерновозы, лесовозы, эвакуаторы, а также многие другие разновидности грузовых авто. Вы сможете подобрать модели, грузоподъемностью от 3 до 40 тонн, а то и более. Исключительно новая, сертифицированная техника. «Гидромаркет» напрямую работает с ведущими мировыми производителями. Это значит, что на сайте вы найдете наиболее актуальные на сегодня модели. Также возможна поставка непосредственно под заказ. Выгодные цены. Благодаря прямому сотрудничеству с производителями «Гидромаркет» удается убирать всевозможные наценки и переплаты, предлагать дополнительные скидки, бонусы за сотрудничество. Еще клиенты могут воспользоваться программами кредитования, рассрочки, покупки грузовиков в лизинг. Профессиональные консультации и помощь в выборе. Специалисты компании на связи в удобное для заказчика время. К ним можно обращаться, если потребуется помощь в подборе подходящей модели грузового автомобиля под ваши рабочие условия и индивидуальные пожелания, в том числе и по цене. Обслуживание и ремонт грузовиков на собственном лицензированном СТО. На сегодня имеется 8 полностью оборудованных боксов, оснащенных передовым инвентарем и инструментами. Все это позволяет выполнять работы быстро и профессионально. Предоставляются гарантии.

Нужен хороший грузовик по более чем разумное цене? Тогда вам точно в «Hydromarket». Обращайтесь и получите технику, которая в полной мере будет соответствовать вашим запросам.