Данія планує викупити неробочий збройовий завод, аби збільшити виробництво боєприпасів для України

Про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, передає DR.

За словами міністра оборони, він сподівається отримати роз’яснення протягом місяця. Після цього є надія, що фабрику знову використовуватимуть за призначенням.

«Якщо нам вдасться створити модель, в якій Збройні сили зможуть втрутитися і полегшити придбання будівель і змусити приватні компанії виробляти продукцію, я вірю, що протягом наступних кількох років ми зможемо виробляти боєприпаси в Данії», — сказав міністр оборони.

Завод в Еллінгу закрився у 2020 році й на той час був єдиним місцем у Данії, де виробляли боєприпаси.

У 2008 році держава продала те, що раніше називалося Ammunitionsarsenalet, іспанському виробнику боєприпасів Expal. Однак у 2020 році він припинив виробництво із тризначними мільйонними збитками.