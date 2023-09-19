перше судно з зерном вийшло з порту Чорноморськ

З порту Чорноморськ вийшло судно з агропродукцією та прямує тимчасовим коридором у Чорному морі в напрямку Босфору.

Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Судно RESILIENT AFRICA є першим з двох суден, які зайшли в порт Чорноморськ на минулому тижні по встановленому ВМС ЗСУ тимчасовому коридору для цивільних суден. На його борту — 3 тисячі тонн пшениці.

Друге судно знаходиться в порту під завантаженням українською пшеницею для Єгипту.

Як додав міністр, судна знаходяться під прапорами Ліберії та Палау, а їх екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.