Остін оголосив про нову коаліцію на підтримку України

Союзники утворили нову коаліцію на підтримку України. Мета об’єднання — передача ЗСУ танків Leopard, а також проведення навчання пілотів на винищувачах F-16.

Про це повідомив глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання «Рамштайн».

«Естонія, Німеччина, Люксембург, Нідерланди та Польща сьогодні будуть очолювати нашу коаліцію. Ця коаліція має на меті надання танків Leopard, навчання пілотів на F-16, а також в рамках інформаційних технологій», – сказав він.

Коаліція також опікуватиметься питаннями довгострокової допомоги України.

До того ж, Остін оголосив, що США підтримують підготовку українських пілотів.

«Сьогодні все це буде ключовими пунктами в нашій адженді (порядок денний – ред.). Ми будемо дивитися як можна зміцнити роботу цієї коаліції в перспективі», – додав Остін.

Цього року наші союзники створили авіаційну коаліцію для передачі Україні сучасних винищувачів, зокрема F-16. Відомо, що держава отримає щонайменше 61 літак із Данії та Нідерландів.