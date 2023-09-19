Корея ухвалила рішення передати Україні інженерні танки K600 Rhino на базі копії M1 Abrams

Це буде перша поставка важкої південнокорейської техніки для наших захисників, повідомляє Діфенс Експрес.

Влада Південної Кореї ухвалила рішення передати Україні перші два інженерні танки для розмінування місцевості K600 Rhino. Ці машини можуть прибирати мінні поля як в тилових місцевостях, так і безпосередньо на лінії фронту.

Хоча ці K600 Rhino не є бойовими машинами, це поки що найважча військова техніка, яку Південна Корея на даний момент наважилась передати Україні. Окрім того, ці K600 Rhino, як зазначається, були виділені в рамках термінового рішення президента Південної Кореї щодо підтримки нашої країни додатковими засобами розмінування, пише південнокорейське видання The Chosun Ilbo.

Південнокорейські журналісти пишуть, що влада країни начебто остерігається реакції Росії на таку поставку, тому просить нашу країну використовувати ці інженерні танки лише для гуманітарного розмінування на вже деокупованих територіях.

Але тут є й інша цікава деталь – базою для K600 Rhino є південнокорейський танк К1, який по суті є місцевою копією американського ОБТ M1 Abrams, але з елементами власної локалізації. The Military Balance 2023 не вказує, скільки саме інженерних машин K600 Rhino має армія Південної Кореї.

Але натомість, автори цього довідника пишуть, що зараз південнокорейське військо має в своєму розпорядженні мають загаом 1,5 тисяч танків К1 різних модифікацій, котрі складають собою ядро танкового парку Південної Кореї.