Данія та інші країни передадуть Україні додаткові 45 танків

Міністр оборони Данії повідомив, що його країна спільно з іншими закуповує додаткові 45 танків для України — міністр оборони Трольс Лунд Поульсен, «Європейська правда» з посиланням на видання Politiken

Партія складатиметься з 30 танків Leopard 1, а також з 15 танків T-72. Їх купують у співпраці з іншими країнами, сказав Поульсен.

«Це відбувається у співпраці з іншими країнами, які мають доступ до наявних у них танків», – сказав міністр після прибуття на базу «Рамштайн» у Німеччині, де відбувається зустріч контактної групи з питань оборони України.