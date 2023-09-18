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ЗСУ можуть встигнути розірвати сухопутний коридор РФ з Кримом до настання зими – Буданов

ЗСУ можуть встигнути розірвати сухопутний коридор РФ з Кримом до настання зими – Буданов
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив виданню The Economist, що Сили оборони можуть встигнути розірвати сухопутний коридор Росії з окупованим Кримом до настання зими. Натомість росіяни у відчаї передчасно розгорнули резерви — інтерв’ю Буданова The Economist

За словами Буданова, операція з розриву сухопутного сполучення між Росією і окупованим Кримом може бути завершена до настання зими.

Повідомляється, що Україна, можливо, вже задіяла обмежену кількість своїх резервних військ, але Росія зараз, здається, у відчаї, і задіяла недостатньо сильні резерви, які вона не планувала розгортати до кінця жовтня.

«Всупереч тому, що Російська Федерація декларує, вона не має абсолютно ніякого стратегічного резерву», — підкреслив очільник ГУР.

Він уточнив, що 25-а російська загальновійськова армія, яку зараз передчасно розгорнули на східному фронті навколо Лиману і Куп’янська, має лише 80% особового складу і 55% техніки від необхідної кількості.

18 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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