ЗСУ можуть встигнути розірвати сухопутний коридор РФ з Кримом до настання зими – Буданов

За словами Буданова, операція з розриву сухопутного сполучення між Росією і окупованим Кримом може бути завершена до настання зими.

Повідомляється, що Україна, можливо, вже задіяла обмежену кількість своїх резервних військ, але Росія зараз, здається, у відчаї, і задіяла недостатньо сильні резерви, які вона не планувала розгортати до кінця жовтня.

«Всупереч тому, що Російська Федерація декларує, вона не має абсолютно ніякого стратегічного резерву», — підкреслив очільник ГУР.

Він уточнив, що 25-а російська загальновійськова армія, яку зараз передчасно розгорнули на східному фронті навколо Лиману і Куп’янська, має лише 80% особового складу і 55% техніки від необхідної кількості.