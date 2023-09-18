В Болгарии нашли обломки беспилотника в 200 км от границы с Украиной

В Болгарии нашли обломки беспилотника с предметом, похожим на взрывчатку, в 200 км от границы с Украиной.

«Модульный отряд по обезвреживанию боеприпасов на Варненской военно-морской базе был задействован сегодня рано утром после сообщения об обнаруженной части беспилотника с прикрепленным к нему предметом, напоминающим боеприпас. Объект был обнаружен сегодня ночью в районе лодочного причала в Тюленово», – говорится в сообщении министерства обороны страны.

Мэр Шаблы Мариан Жечев сообщил, что из соображений безопасности район оцеплен. «На данный момент нет опасности взрыва боеприпаса», – сказал он, добавив, что, учитывая волнение моря, «повезло, что он не взорвался в воде».

Специализированная группа из пяти военнослужащих проводит разведку объекта, после чего будет принято решение, как и где его утилизировать, передает болгарская служба Радио Свобода.

Тюленово находится на черноморском побережье, на северо-востоке страны в 60 километрах от Варны. Ближайший крупный румынский город – Констанца в 75 километрах к северу. Измаил, портовую инфраструктуру которого атакует российская армия, находится в 210 километрах к северу от Тюленово. Такой удар состоялся и сегодня ночью.

Вечером 17 сентября пользователь Радослав Русев опубликовал в фейсбуке фотографии найденного беспилотника. По его словам, к дрону была прикреплена «бомба со светящейся электроникой».

Размах крыльев беспилотника составляет от трех до трех с половиной метров, а прикрепленный к нему боеприпас размером примерно 50-60 сантиметров, пишет издание Nova со ссылкой на очевидцев произошедшего. Военный эксперт Димитар Ставрев, с которым связалось издание, предполагает, что дрон может быть украинским и использовался для удара по аннексированному Крыму.

Официальной информации о происхождении беспилотника и предположений, как он попал на территорию Болгарии, сейчас нет.