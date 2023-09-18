Українські військові ліквідували ще 620 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 272 940 (+620) осіб
- танків ‒ 4623 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 8834 (+6)
- артилерійських систем – 6027 (+24)
- РСЗВ – 776 (+0)
- засобів ППО ‒ 525 (+2)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4769 (+27)
- крилатих ракет ‒ 1462 (+7)
- кораблів /катерів ‒ 20 (+0)
- підводних човнів ‒ 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8571 (+34)
- спеціальної техніки ‒ 901 (+5)
Дані уточнюються.
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