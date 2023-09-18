ЗСУ можуть встигнути розірвати сухопутний коридор РФ з Кримом до настання зими – Буданов Байден запропонує реформу Радбезу ООН » Українські військові ліквідували ще 620 окупантів Протягом доби неділі, 17 вересня, армія РФ намагалася просунутися в районі Білої Гори й Андріївки на Донеччині, українські військові відбили атаки окупантів і ліквідували ще 620 російських солдатів Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 272 940 (+620) осіб

танків ‒ 4623 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 8834 (+6)

артилерійських систем – 6027 (+24)

РСЗВ – 776 (+0)

засобів ППО ‒ 525 (+2)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4769 (+27)

крилатих ракет ‒ 1462 (+7)

кораблів /катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів ‒ 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 8571 (+34)

спеціальної техніки ‒ 901 (+5) Дані уточнюються.