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Українські військові ліквідували ще 620 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 272 940 (+620) осіб
  • танків ‒ 4623 (+3)
  • бойових броньованих машин ‒ 8834 (+6)
  • артилерійських систем – 6027 (+24)
  • РСЗВ – 776 (+0)
  • засобів ППО ‒ 525 (+2)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4769 (+27)
  • крилатих ракет ‒ 1462 (+7)
  • кораблів /катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів ‒ 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8571 (+34)
  • спеціальної техніки ‒ 901 (+5)

Дані уточнюються.

18 сентября, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

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