У Нідерландах заарештували чиновника міноборони, який експортував до РФ запчастини для літаків через треті країни

Про це інформує Euractiv.

Зазначається, що 48-річного чоловіка з міста Арнема заарештували наприкінці серпня. Його 53-річного спільника, який надав слідству необхідну інформацію, щоб вийти на слід чиновника міноборони, взяли під варту напередодні.

Двох чоловіків звинувачують в експорті запчастин до Росії через треті країни після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«За місцем проживання вилучено записи, цифрові носії інформації та боєприпаси. Чоловік працює в міністерстві оборони», — додали в пресрелізі FIOD.

Водночас у нідерландському міністерстві оборони поки не коментують цю тему.

Що відомо про санкції щодо російських авіакомпаній

Проти авіагалузі у Росії у 2022 році введено жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки.

У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька «дружніх» держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.

14 вересня ICAO поставила Росії «червоний прапорець», який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.

1 жовтня тогоріч Росію не переобрали членом керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН, а 4 жовтня її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.

З кінця 2022 року у Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до їх численних поломок та аварій.

У серпні 2023 року Reuters з посиланням на митні дані повідомляв, що авіаперевізники Росії всупереч санкціям Заходу отримали запчастини для літаків на загальну суму не менше 1,2 мільярда доларів з травня минулого року.