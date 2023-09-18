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Кабмін звільнив Маляр і решту замів Резнікова

18 вересня Кабінет міністрів звільнив з посад 6 заступників міністра оборони та держсекретаря міністерства — міністр кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram

«На своєму засіданні 18 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження:

Про звільнення

  • Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника міністра оборони України
  • Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника міністра оборони України
  • Маляр Ганни Василівни з посади заступника міністра оборони України
  • Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника міністра оборони України
  • Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції
  • Дейнеги Віталія Олеговича з посади заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
  • Ващенка Костянтина Олександровича з посади державного секретаря міністерства оборони».

За законом України про органи виконавчої влади у разі звільнення міністра перший заступник міністра та заступники міністра звільняються з посад Кабінетом міністрів.

Високопоставлені джерела УП в уряді, кажуть, що всі зами написали заяви на звільнення добровільно після прохання Рустема Умєрова і більше на ці посади не повернуться. Наразі тривають консультації щодо кандидатів у заступники міністра оборони.

18 сентября, 2023 | Category: Новости, Украина

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