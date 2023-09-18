Где найти и как правильно хранить израильское вино в Украине

Сложный израильский климат в комплексе с современными технологиями дают уникальные вина. Благодаря усилиям виноделов лучезарный напиток страны восходящего солнца стал конкурентоспособным на мировом рынке. Энологи исконно винодельческих стран перенимают опыт специалистов Израиля.

Кошерные вина можно по праву отнести к одной из достопримечательностей. Напиток, изготовленный по еврейским законам, хотят попробовать не только ортодоксальные приверженцы, но и истинные ценители вина.

Ни все вина израильских виноделов являются кошерными, но практически все представленные к продаже — уникальными и изысканными. Каждое из них в полной мере вобрало в свой букет яркое солнце и труд виноделов.

Изысканное вино требует правильного хранения

С момента посадки лозы до разлива вина по бокалам проходит много времени. Каждый этап очень важен для сохранения винного букета. Приобрести коллекцию хорошего израильского напитка — не значит в полной мере насладиться его вкусовыми качествами. Сохранить вино в идеальных условиях и подсказать все тонкости хранения напитка помогают в интернет-магазине Винные шкафы , где специалисты делятся знаниями как холодильники для вина обеспечивают необходимую температуру, влажность, угол наклона и защиту от света.

Проделав долгий путь из Израиля, винный нектар будет кстати на праздничном столе, деловой встрече, романтическом свидании. Винный холодильник охладит до необходимой температуры содержимое бутылки перед подачей. Она может разительно отличаться в зависимости от того, какую марку вина будут подавать к столу.

Израильское вино в Украине

Ежегодно израильские виноделы производят порядка сорока миллионов бутылок в год. Среди этой массы есть продукция рассчитанная на рядового потребителя и элитные напитки. К таким относятся:

Bat Shlomo Vineyards Reserve Sauvignon Blanc, 2019

Vitkin Pinot Noir, 2020

Clos de Gat, Syrah HAR’EL, 2019

Mount Hermon Red, 2021

«Эмек Браха» (Blessed Valley)

Tulip Winery Chardonnay Winemakers Selection, 2020

Израильское вино это не только букет вкуса и аромата, это часть многогранной истории страны, ласкающей солнцем янтарные грозди. В Украине вина предлагают в специализированных и интернет магазинах. В кафе и ресторанах сомелье предложит на выбор белое, розовое или красное.

Ценители вин предпочитают израильские за их уникальный богатый вкус. Современные технологии на службе у вековых традиций в итоге радуют уникальным израильским вином ценителей напитка в Украине.

Органическое вино из Израиля с украинскими корнями

Израильская органическая ферма которая расположила свои виноградники у подножия горы Кармель известна не только уникальными винами. Украинец Константин Мрочко был одним из создателей этой фермы. Его руками была посажена и дала ростки первая лоза.

С началом российского вторжения на территорию Украины Константин вернулся на Родину и стал в ряды защитников. Он любил виноградарство, но стал танкистом. Был патриотом, и погиб защищая родную земли. Израильские коллеги с фермы “Лев Адам” в память о своем друге выпустили розовое вино “Костя” . Лимитированная партия с рассказом на каждой этикетке об украинском герое, который сделал огромный вклад в виноделие Израиля.

Новая партия молодого вина “Костя” готовится к продаже осенью 2023 года. Такая бутылка может стать украшением винной коллекции ценителей напитка в Украине.