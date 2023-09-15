Уолтер Айзексон об Илоне Маске: «У него комплекс героя»

«Мальчишкой он читал комиксы про супергероев, спрятавшись в углу библиотеки, потому что другие дети не хотели с ним играть, и мечтал о том, как он будет спасать мир», — так резюмировал биограф Уолтер Айзексон свое понимание личности Илона Маска.

«У него комплекс героя. Когда Россия вторглась в Украину, он сразу же пришел на помощь. […] Украина, как часто говорил вице-премьер-министр Федоров, была бы раздавлена, если бы Starlink, SpaceX, и Маск не помогли с интернетом. Я думаю, он по-прежнему поддерживает Украину. Из разговоров с ним я также знаю, что, по его мнению, эта война продолжается уже довольно долго и, возможно, прекращение огня было бы полезно», — рассказал Уолтер Айзексон.

Но слова о непоколебимой поддержке Украины «супергероя Маска» были встречены скептически после появления истории о том, как миллиардер отключил Украине доступ к своему интернету Starlink накануне запланированной ВСУ атаки дронов на Крым:

«Когда украинские подводные беспилотники приблизились к российскому флоту в Севастополе, они потеряли связь и упали на берег без нанесения вреда», — цитирует отрывок из книги CNN.

После волны критики в прессе писатель заявил, что допустил ошибку и вообще неправильно понял слова бизнесмена.

«Он говорил мне, что не позволил им использовать Starlink, потому что это могло начать Третью мировую войну. Я допустил ошибку: я написал в книге, что он отрезал им интернет. Но фактически он подтвердил свое изначальное решение, что Starlink не будет включен на территории крымского полуострова. Я видел всю смс-переписку, потому что украинцы этого не знали. Той ночью, Маск принял решение не позволять использовать Starlink для этой атаки. Стоило выразить это другими словами», — пояснил писатель-биограф.