Сину Байдена оголосили серьозні звинувачення

Звинувачення щодо Байдена-молодшого стосується трьох статей про незаконне володіння зброєю. Дві пов’язані з неправдивими заявами про вогнепальну зброю, а третя – володіння вогнепальною зброєю особою, яка вживає наркотики.

Йдеться про епізод жовтня 2018 року, коли син президента США «свідомо зробив неправдиву та фіктивну письмову заяву», купуючи револьвер Colt Cobra 38SPL: продавцеві зброї у штаті Делавер він сказав, що наркотиків не вживає.

Зброєю Хантер-молодший володів «приблизно з 12 по 23 жовтня 2018 року». За всіма трьома пунктами йому загрожує максимум до 25 років позбавлення волі.

Американські юристи зауважують, що звинувачення, висунуті сину президента США, рідко переслідуються в судовому порядку. Крім того, пункт про володіння зброєю у стані наркотичного сп’яніння наразі оскаржується в судах і може зрештою бути визнаний неконституційним.