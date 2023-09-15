Що подивитись на вихідних — Flashdance

Наш «Катрусин кінозал » пропонує легке та мелодраматиче кіно на вихідні, якому сьогодні виповнилося 40 років!

Колись років 10 тому я міг робити прости акробатичні трюки. Наприклад опорний стрибок, та фляк.

Зараз в мене знайшли ознаки артрозу в одному коліні. А ще я зламав спину під час виконання фляку в 2013-му.

Та навіть зараз я можу зробити колесо, колесо з розвотором на 90 градусів, та стрибок з перекатом вперед.

Але я з задоволенням полюбляю дивитись кіно, де основою сюжету є треноване гнучке тіло.

Колись кандидат «Золотої малини» знаменитий «Танець — спалах», або Flashdance багато кого вразив з простих глядачів.

І навіть отримав Оскар (за музику).

У цього фільму відверто простий сюжет, хоча в його основі реальна історія. Дійсно була така дівчина, яка працювала на важких роботах, не мала танцювальної освіти, та стала відомою танцівницею.

Едріан Лайн в цьому фільмі лише відшліфовував свою майстерність легкої еротичної мелодрами.

Та фільм цікавий в першу чергу фантастичними танцювальними кліпами.

І не дивно — голову актрису дублювали абсолютна чемпіонка США з гімнастики Шарон Шапіро, та дуже відома свого часу танцівниця кабаре Марін Джахан.

Фінальний стрибок у фільмі виконала саме Шарон Шапіро (і ви його побачите в комментах). А самий захоплюючий танцювальний номер в кабаре я покладу також тут.

Фільм при бюджеті в 7 мільйонів зібрав в загальному прокаті більше 200!!

І хоч критикам він не сподобався (більше за все їх діставало, що головна героїня — жінка-зварювальник будівельних металоконструкцій), він дуже сподобався глядачам.

А також подарував золотий білет в Голлівуд Едріану Лайну.

В наступний його фільм я закоханий все життя.

Гарного перегляду. Фільм розрахований на аудиторію старше 12+ .

Ситавлю 8/10 за видовищні танцювальні номери.

Гарного перегляду шановні! Фільм є в 4К!

Віталій Рождаєв