Що подивитись на вихідних — Flashdance

Наш «Катрусин кінозал » пропонує легке та мелодраматиче кіно на вихідні, якому сьогодні виповнилося 40 років!
Колись років 10 тому я міг робити прости акробатичні трюки. Наприклад опорний стрибок, та фляк.
Зараз в мене знайшли ознаки артрозу в одному коліні. А ще я зламав спину під час виконання фляку в 2013-му.
Та навіть зараз я можу зробити колесо, колесо з розвотором на 90 градусів, та стрибок з перекатом вперед.
Але я з задоволенням полюбляю дивитись кіно, де основою сюжету є треноване гнучке тіло.
Колись кандидат «Золотої малини» знаменитий «Танець — спалах», або Flashdance багато кого вразив з простих глядачів.
І навіть отримав Оскар (за музику).
У цього фільму відверто простий сюжет, хоча в його основі реальна історія. Дійсно була така дівчина, яка працювала на важких роботах, не мала танцювальної освіти, та стала відомою танцівницею.
Едріан Лайн в цьому фільмі лише відшліфовував свою майстерність легкої еротичної мелодрами.
Та фільм цікавий в першу чергу фантастичними танцювальними кліпами.
І не дивно — голову актрису дублювали абсолютна чемпіонка США з гімнастики Шарон Шапіро, та дуже відома свого часу танцівниця кабаре Марін Джахан.
Фінальний стрибок у фільмі виконала саме Шарон Шапіро (і ви його побачите в комментах). А самий захоплюючий танцювальний номер в кабаре я покладу також тут.
Фільм при бюджеті в 7 мільйонів зібрав в загальному прокаті більше 200!!
І хоч критикам він не сподобався (більше за все їх діставало, що головна героїня — жінка-зварювальник будівельних металоконструкцій), він дуже сподобався глядачам.
А також подарував золотий білет в Голлівуд Едріану Лайну.
В наступний його фільм я закоханий все життя.
Гарного перегляду. Фільм розрахований на аудиторію старше 12+ .
Ситавлю 8/10 за видовищні танцювальні номери.
Гарного перегляду шановні! Фільм є в 4К!
Віталій Рождаєв
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