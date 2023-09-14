Суфийские притчи Росія за добу війни в Україні втратила 620 окупантів » Дрони атакували окупантів в Євпаторії Вранці 14 вересня в окупованому місті Євпаторія, що на Криму, місцеві жителі почули сильні вибухи. Водночас Міністерство оборони Російської Федерації оголосило про атаку безпілотників та дії протиповітряної оборони. Про це повідомило агентство РІА новини з посиланням на Міністерство оборони РФ. Зазначається, що приблизно о 05:30 ранку російська протиповітряна оборона, як стверджується, знищила 11 українських безпілотників над тимчасово окупованою територією Криму. Пізніше Міністерство оборони РФ повідомило, що приблизно о 5 годині ранку за київським часом намагалася атакувати патрульний корабель «Сергій Котів» Чорноморського флоту за допомогою п’яти морських безпілотників. За їхніми словами, російська ППО, як стверджується, успішно знищила всі ці цілі. Щодо потужних вибухів у Євпаторії, цю інформацію передав телеграм-канал «Кримський вітер». Місцеві жителі повідомляють, що над Євпаторією летіли безпілотники. Однак за їхніми словами, імовірно, ці безпілотники були збиті і влучили в російську систему протиповітряної оборони.