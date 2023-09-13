Как выбрать торговые весы

Как выбрать торговые весы

При продаже продуктов питания, стройматериалов и другой продукции нужно правильно измерить массу. Для этого используются специальные весы торговые Мир Весов. Их конструкция и перечень характеристик делают взвешивание продукции удобной и точной. Производители весового оборудования предлагают в ассортименте разные модели. В большой выборе важно не растеряться. Поэтому расскажем, как выбрать торговые весы с учетом важных характеристик.

Важные параметры весов для торговли: на что обратить внимание

Сегодня на предприятиях, включая склады, розничные магазины, оптовые точки продажи используют электронные модели агрегатов. Они характеризуются удобным использованием и высокой точностью.

В первую очередь нужно определиться, какие примерно грузы придется взвешивать.

Какие торговые весы выбрать:

для продуктового магазина: для взвешивания круп, овощей, фруктов, кондитерских изделий подойдут варианті с пределом взвешивания до 6-10 кг;

для крупных супермаркетов и продуктовых рынков: выбирайте весы торговые, на которых можно оценивать массу до 50 кг;

для оптовых компаний и складов: предел взвешивания может превышать 100 кг.

Важно: чем больше предел взвешивания, тем ниже точность оценки массы.

К другим важным характеристикам, на которые нужно ориентироваться при выборе торговых весов, относят:

встроенный аккумулятор: резервный элемент питания позволяет пользоваться оборудованием даже без стабильного электроснабжения;

цифровая клавиатура: позволяет удобно управлять процессом оценки массы продуктов и других грузов;

платформа для грузов: изготавливается из ударопрочной нержавеющей стали, а ее ширина — достаточная для взвешивания продукции, с которой приходится работать.

Перечень дополнительных полезных функций включает интеграцию с ПК и сканерами штрих-кодов. Также может предлагаться автоматическая калибровка, программирование цен, подсчет стоимости товара в зависимости от массы. Эти функции сделают эксплуатацию удобной.

Как выбрать торговые электронные весы с учетом цены

Точные и долговечные модели весов для торговли предлагаются надежными украинскими и зарубежными производителями. Поэтому выбирайте проверенные бренды. Профессиональные модели оборудования не могут стоить слишком дешево. Старайтесь выбирать модель по среднерыночной цене. Делайте покупку в проверенном специализированном магазине. Он должен предлагать покупателям качественное сервисное обслуживания и гарантию на товар.