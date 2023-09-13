Как Швеция создавала ядерное оружие

Около четверти века продолжались в Швеции весьма скрытные научно-исследовательские работы по созданию собственного ядерного оружия. Начало им было положено ещё в самом конце Второй мировой войны, а последние эксперименты с оружейным плутонием шведы завершили уже в 1972-м, через четыре года после присоединения скандинавской страны к договору о нераспространении ядерного оружия. Шведские учёные остановились буквально в полушаге от цели: в стране было создано всё необходимое, чтобы построить ядерную бомбу в течение нескольких месяцев.

Шведские исследования в области ядерного оружия начались в 1945 году, вскоре после того как американские атомные бомбы упали на Японию. Уже в августе, буквально через несколько дней после бомбардировки Хиросимы, Хельге Юнг, тогдашний главнокомандующий ВС Швеции, потребовал выяснить подробности о новом оружии. Заниматься этим вопросом было поручено Шведскому национальному центру оборонных исследований (Försvarets forskningsanstalt, FOA), созданному в 1945 году путём объединения трёх организаций – Военно-физического института, Центра химической защиты и части Шведского государственного агентства изобретений.

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Первоначально научные работы велись с целью выяснения, каким образом Швеция сможет защитить себя от нападения с применением ядерного оружия. Тем не менее, FOA практически с самого начала имел заинтересованность в создании собственной ядерной бомбы, обладание которой рассматривалось как наилучшая гарантия от возможного нападения. Как и многие другие страны мира, после Второй мировой войны Швеция решила заполучить ядерное оружие в свои арсеналы. Начальник штаба, а впоследствии главнокомандующий шведскими вооружёнными силами Нильс Сведлунд по этому поводу заявил, что без атомных бомб страна является лёгкой мишенью для врага.

Главнокомандующий шведскими вооружёнными силами Нильс Сведлунд (слева) и начальник штаба вооружённых сил Ричард Акерман. 1 апреля 1951 года

Шведское правительство предприняло ряд попыток получить доступ к американским ядерным технологиям, включая технологию обогащения урана. Швеция была далеко не единственной страной, обратившейся за подобной помощью, и неудивительно, что она получила вежливый отказ. По программе президента Эйзенхауэра «Мирный атом» США предложили Швеции доступ к обогащённому урану при условии, что он будет применяться только для производства энергии. Отдельно оговаривалось право американских инспекторов осуществлять контроль над шведскими атомными электростанциями. Американцы полагали, что небольшое государство вроде Швеции не сможет строить собственные атомные бомбы «с нуля».

После этого шведское правительство решило открыть карты и попыталось попросту купить у американцев готовые ядерные боеприпасы. Шведы знали, что американское законодательство запрещает экспорт ядерного оружия, но решили попробовать, считая, что США сильно заинтересованы в хорошо защищённой Швеции как оплоте против советской агрессии. В 1955 году шведы даже озвучили планировавшийся объём закупки – 25 ядерных устройств.

Как и следовало ожидать, и здесь шведы тоже получили отрицательный ответ. Принципиального отказа не было – но для того, чтобы приобрести атомную бомбу, Швеция должна была выполнить два обязательных условия. Первым из них был отказ от нейтралитета и подписание соглашения об обороне с США, а вторым – американский контроль над использованием шведского ядерного оружия. Ни одно из этих условий не было приемлемым для социал-демократического правительства Швеции. Скандинавы ещё больше укрепились в мысли о необходимости разработки собственной атомной бомбы.

Секретная «Шведская линия»

Все работы в этом направлении, само собой, были строго секретными. Примерно до середины 1950-х годов о шведской национальной ядерной программе знал очень узкий круг военных, учёных и политиков, непосредственно вовлечённых в её реализацию.

В 1947–48 годах в военных ядерных исследованиях к FOA присоединилась ещё одна организация — на этот раз гражданская. Это была государственная компания AB Atomenergi (AE), созданная в мае 1947-го. Основная цель её работы заключалась в разработке и внедрении в Швеции гражданской ядерной энергетики. Между двумя организациями сложилось определённое разделение труда: FOA занимался сразработкой и созданием ядерного боезаряда, а AE отвечала за организацию технологического процесса для производства оружейного плутония из урана. Между 1949 и 1968 годами, когда Швеция подписала Договор о нераспространении ядерного оружия, AE завершила четыре крупных исследовательских программы в этой области.

Уже в 1948 году FOA представил главкому вооружёнными силами Швеции секретный доклад, в котором описывались необходимые условия для получения ядерного заряда. А к 1954 году, когда главком Нильс Сведлунд впервые публично высказался о том, что было бы неплохо создать собственную атомную бомбу, шведы уже имели хорошую технологическую базу для практической реализации этой идеи. Причём сразу по всем необходимым направлениям — от производства оружейного плутония и серийного производства ядерных боеприпасов до создания различных средств доставки, включая крылатые ракеты, самолёты и подводные лодки.

Saab 32 Lansen — один из возможных носителей шведского ядерного оружия

Шведы с самого начала не планировали создания стратегического ядерного оружия. Оно должно было быть только тактическим и играть, в первую очередь, роль сдерживающего фактора. Плутониевые шведские бомбы по проекту 1956 года должны были весить около 400–500 килограмм и иметь диаметр 35 см, что позволило бы применять в качестве их носителей новые (на тот момент) реактивные боевые самолёты Saab 32 Lansen.

Всего в результате реализации своей ядерной программы, получившей название «Шведская линия», шведы планировали произвести 100 ядерных боезарядов мощностью порядка 20 килотонн каждый.

Шведская принципиальная схема атомной бомбы

Процесс пошёл

По сравнению со многими другими странами, в разное время желавшими пополнить клуб ядерных держав, у Швеции был ряд преимуществ. В стране имелись хорошо развитая промышленность и компетентные научные специалисты. Кроме того, Швеция обладала (и обладает) значительными запасами природного урана в битумозных сланцах в центральной части страны. Эти месторождения являются одними из крупнейших в мире.

Столкнувшись со сложностями в самостоятельном освоении технологии обогащения урана, шведы приняли решение для производства оружейного плутония применять тяжеловодный ядерный реактор, использующий в качестве теплоносителя и замедлителя тяжёлую воду. Дополнительная трудность, связанная со сложностью и дороговизной добычи тяжёлой воды в нужных количествах, компенсировалась тем, что в реакторе такого типа можно было использовать необогащённый природный уран, имевшийся в Швеции в изобилии.

Вскоре после войны FOA разработал метод извлечения урана из сланцев путём сжигания углеродной их составляющей и последующего вымывания радиоактивного металла из получившейся золы. Первый уран был выработан на старом заводе Нобеля по получению серной кислоты в Стокгольме. Позже были построены заводы в Кварнторпе (мощностью 5 тонн урана в год) и Ранстаде (120 тонн урана в год). Около завода в Кварнторпе был возведён и опытный завод по производству тяжёлой воды. Однако на планируемые мощности этот завод так и не вышел, и тяжёлую воду Швеция импортировала из Норвегии. Норвегия примерно в то же время инициировала собственную ядерную программу, но она не имела как раз урана, и под завесой секретности скандинавские королевства обменивались между собой ядерными «прекурсорами».

В 1951 году в Стокгольме начал строиться, а в 1954-м был запущен первый шведский тяжеловодный ядерный реактор R1. Он был небольшим, имел мощность в 0,3 МВт (впоследствии доведенную до 1 МВт) и был способен производить в сутки около полуграмма оружейного изотопа плутония-239. Первая его загрузка была осуществлена тремя тоннами французского металлического урана (первый из шведских специализированных заводов в Кварнторпе был запущен только в 1953-м и не успел произвести нужного количества радиоактивного металла) и пятью тоннами норвежской тяжёлой воды.

Примерно к этому же времени шведы определились с типом боеприпаса, который решили создавать по имплозивной схеме. Ядерный взрыв должен был происходить в результате обжатия заряда из плутония до критической плотности посредством взрыва заряда обычного взрывчатого вещества (ВВ). Имплозивными были и бомба «Толстяк», сброшенная американцами на Хиросиму, и первая советская атомная бомба РДС-1.

Взрыв мощного заряда обычных ВВ в бассейне реки Наусты

В 1956 году в шведской Лапландии, в Йоккмокке, началась серия сверхмощных взрывов с использованием обычных ВВ с целью получения экспериментальных данных о воздействии взрывной волны. Первый эксперимент под кодовым обозначением «Сириус» включал в себя три взрыва мощностью в 0,36, 3,6 и 36 тонн в тротиловом эквиваленте, второй, в 1957 году – под названием «Вега» — состоял из двух взрывов, мощностью в 3 и 21,6 тонн.

Также в 1956 году Швеция закупила в США второй ядерный реактор — R2. Это произошло после подписания двустороннего соглашения о сотрудничестве в области гражданского использования ядерной энергии в рамках уже упоминавшейся американской программы «Мирный атом». Кроме того, Швеция получила доступ к результатам американских исследований в области атомной энергетики. Она смогла также получать необходимые материалы из США, в том числе небольшое количество обогащённого урана и тяжёлую воду по ценам, меньшим, чем у Норвегии. При этом в соглашении отдельно оговаривалось то, что Швеция обязуется не использовать полученные информацию и материалы для производства ядерного оружия и в любых других военных целях.

Для осуществления проектных расчётов, необходимых для создания атомного оружия, в начале 60-х гг. FOA закупил один из мощнейших на тот момент транзисторных компьютеров — IBM 7090.

Ещё один реактор, «Ågesta» (запущенный в 1964 году), шведы построили самостоятельно. «Ågesta» был первым шведским коммерческим ядерным реактором, снабжавшим теплом (68 МВт) и небольшим количеством электроэнергии (12 МВт) пригород Стокгольма Фарста. Параллельно он выполнял и заказы военных, производя от 0,5 до 1 килограмма оружейного плутония в неделю. Этих мощностей явно не хватало для создания ста планировавшихся ядерных боеголовок, и особую роль военные придавали строившемуся более мощному четвёртому ядерному реактору в Марвикене. Помимо выработки 130 МВт электроэнергии, он должен был полностью удовлетворить шведские потребности в оружейном плутонии.

Шведская АЭС «Ågesta» в 2009 году

Реактор R4 в Марвикене, игравший центральную роль в шведской программе, был практически построен, когда в конце 1960-х – начале 70-х годов шведское правительство официально отказалось от проектирования и создания собственного ядерного оружия. Он никогда не был загружен ядерным топливом, а турбинный зал почти построенной АЭС впоследствии использовался мазутной электростанцией.

Антиядерная реакция

К 1965 году для производства ядерной бомбы у шведов было готово практически всё, кроме политического решения и десяти килограммов плутония. Кроме того, для создания пригодного к боевому использованию заряда следовало произвести практические испытания с подрывом зарядов, но в 1963 году Швеция присоединилась к Московскому договору о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.

Договор не запрещал подземных испытаний, и FOA подготовил планы их проведения в Лапландии, в речном бассейне реки Наусты, где несколько лет назад уже взрывали сверхмощные заряды обычных ВВ. Но учёные заверили, что практические ядерные испытания не потребуются. Они были настолько уверены в своей конструкции, что готовы были запускать бомбу в серийное производство без испытаний!

Ещё с конца 50-х годов в Швеции и за рубежом начали происходить события, которые в итоге поставили крест на шведской ядерной программе. Внешне они выражались в том, что шведское общество, исходно вполне одобрительно относившееся к планам своего правительства по постройке ядерного оружия, начало относиться к национальной военной ядерной программе критически. Например, в 1957 году петицию, направленную против создания ядерного оружия, подписали 95 000 шведских граждан.

Политики не могли не замечать роста протестных настроений – в том же 1957 году Швеция, будучи членом Совета Безопасности ООН, выдвинула предложение о моратории на ядерные испытания. В 1968 году Швеция присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия, что формально должно было стать концом национальной ядерной военной программы, хотя на самом деле работы по ней полностью были свёрнуты только в 1972-м.

Есть и ещё одна версия падения интереса шведских военных к обретению собственной ядерной бомбы. Она носит слегка конспирологический характер, но достаточно широко распространена в шведских СМИ. Суть её в том, что приблизительно в 1964 году, когда США столкнулись с тем, что Швеция фактически готова к постройке своего ядерного оружия, американцы таки согласились защитить Швецию в случае ядерной войны и взяли единственную «не натовскую» скандинавскую страну под свой ядерный зонтик.

Для существования этого гипотетического сверхсекретного договора США и нейтральной Швеции СМИ находят и косвенные подтверждения. Например, примерно в то же время были расширены взлетно-посадочные полосы на базах шведских ВВС, которые теперь могли принимать американские стратегические бомбардировщики. А сопла шведских самолётов-заправщиков адаптированы под стандарты НАТО.