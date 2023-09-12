Вночі на катерах окупанти намагалися штурмувати Херсон » Наскільки еффективний контрнаступ

Австрійський експерт Том Купер запропонував дуже цікавий погляд на оцінку швидкості просування наших військ на Запорізькому напрямку, оцінивши швидкість просування через обсяг виконаних бойових задач. Австрійський експерт Том Купер запропонував дуже цікавий погляд на оцінку швидкості просування наших військ на Запорізькому напрямку, оцінивши швидкість просування через обсяг виконаних бойових задач. На прикладі Роботиного: чотири бригади ОСУВ «Таврія» за підтримки одної артилерійської (дані — Купера) два з половиною місяці приводили до небоєздатного стану 19-у та 42-у мсд, 810-у обрмп ЧФ, 291-у абр, 22-у та 45-у обрспп противника. Не рахуючи всіляких «стрілецьких полків мобрезерву», «мотострілецьких полків територіальних військ» та інших «загонів БАРС». Тобто 12.000 наших бійців, котрі наступали, билися проти 30.000 у ворога, котрі оборонялися, долали кілометри мінних полів, протитанкових ровів, різного роду вибухових та невибухових інженерних загороджень. Без панування у повітрі. З побитою військовою ППО. Не маючи переваги в артилерії. Крім всього цього, по старовинному канону наші повинні б були мати перевагу в людях принаймні в 2 рази у всій смузі наступу, а на ділянках прориву – в 5-6. Тобто задача мала б виконуватися угрупованням в 60.000-90.000. І прогризли диру у ворожій обороні на ділянці Приютне – Новодонецьке шириною до 23 км та до 5 км глибиною. І продовжують рухатися. ЩЕ РАЗ: 12.000 УКРАЇНСЬКИХ ПІХОТИНЦІВ ВИКОНАЛИ РОБОТУ УГРУПОВАННЯ В 60-90.000 БІЙЦІВ. Це всім, кому «наступ повільний/невдалий/захлинувся/зупинився», «командири обрали не ту стратегію», «в штабах не вміють планувати» і все таке інше. Українська піхота не просто офігенна! Те, що роблять ці люди, зараз ні осягнути, ні оцінити неможливо. На фото — піхота 47-ї бригади, що поставила наш Прапор над Роботиним. Viktor Kevliuk