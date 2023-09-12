Балтийское море стало внутренними водами НАТО

9 сентября у берегов Эстонии и Латвии стартовали двухнедельные морские учения «Северное побережье», в которых участвуют около 30 кораблей и более 3000 военнослужащих из стран НАТО, примыкающих к акватории Балтийского моря, в том числе военно-морские подразделения Германии, Нидерландов, Бельгии и Франции, Швеции, а также США и Канады. По данным Министерства обороны Германии, одним из сценариев во время этих маневров является блокада условным противником торгового судна, в результате которого корабли НАТО подвергаются вражескому нападению, после чего происходит эскалация вооруженного конфликта.

Кроме того, планируется отработать совместные действия участников Альянса в ситуации, когда на одну из стран совершено нападение, а в ответ будут задействованы подразделения НАТО у побережья Балтийского моря с использованием кораблей, авиации и десантных частей. Вице-адмирал Ян Кристиан Каак во время пресс-конференции в Берлине накануне начала учений заявил: «Мы посылаем России четкий сигнал о нашей бдительности».

Вторым направлением учений, проходящих у побережья Латвии и Эстонии, является обеспечение безопасности морских путей через Балтийское море.

«Финляндия и страны Балтии почти полностью зависят от маршрутов поставок, проходящих через Балтийское море», — отметил Каак.

По словам вице-адмирала, это первые столь масштабные учения, которые Военно-морские силы Германии проводят из своего нового военно-морского штаба в Ростоке.

Западные военные аналитики считают: Германия хочет доказать, что этот центр может стать региональным военно-морским штабом и управлять операциями Альянса на Балтике в случае конфликта.

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» побеседовала с экспертами стран НАТО и попросила их поделиться оценками эффективности военных маневров в Балтийском море.

«Эти учения проводятся, чтобы показать, что речь идет о коллективной обороне»

Председатель Комиссии по обороне Рийгикогу Калев Стойческу (Kalev Stoicescu) напоминает, что подобные учения проводятся с 2007 года, и нынешние являются тринадцатыми по счету. «Это крупные учения и демонстрация силы в сторону России, потому что мы видим – ни на что другое Россия не реагирует адекватно. Это — демонстрация того, что если будет надо, то мы сможем себя успешно защитить в пространстве Балтийского моря», — подчеркнул эстонский политик в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

Он добавил, что в Черном море Россия себя ведет так, будто это ее “внутреннее озеро”: «Они там хозяйничают и делают все что хотят, поэтому в акватории Балтийского моря мы этого никогда не позволим!».

Калев Стойческу также отмечает, что в то время, как геополитическая ситуация в Черном море изменилась после захвата и оккупации Крыма, в акватории Балтики все наоборот – это практически «внутреннее море» ЕС и НАТО, а у России осталось 6–7 процентов побережья около Санкт-Петербурга и Калининграда. «Это новая реальность, и если Россия нам говорит, что надо «учитывать реалии», то вот и учитывайте, что Балтийское море – море НАТО», — уверен председатель комиссии по обороне эстонского парламента.

В данных условиях Россия вряд ли решится на открытую агрессию против любой из стран Альянса, включая Эстонию. Особенно учитывая тяжелое положение российской армии на войне в Украине. Но с ее стороны вполне возможны провокации по принципу «это не мы, нас там нет».

В этой связи корреспондент Русской службы «Голоса Америки» поинтересовалась у господина Стойческу, готова ли Эстония адекватно реагировать на попытки подобных провокаций?

«Мы будем реагировать вместе – это ясно, — ответил он. — Поэтому и проводятся эти учения, чтобы показать, что речь не идет о том, что Эстония, Финляндия, Латвия или Польша будут себя защищать по отдельности от возможных провокаций или атак, здесь говорится о коллективной обороне. И в этом смысле мы имеем крупные силы, действуем вместе и мы справимся».

Руководитель Комиссии по обороне Рийгикогу подчеркивает, что никто и никогда из стран-участников НАТО не собирался и не собирается провоцировать Россию и атаковать ее территории. «Но очевидно, что это России нужны земли других государств и именно этому мы и готовимся противостоять. И сейчас в этих учениях «Северное побережье» кроме обычных аспектов, которые были и раньше – наблюдение за морем, воздушная оборона, обнаружение подводных лодок – есть новые элементы, например интенсивные морские бои. Потому что в случае агрессии, как показали события в Украине, мы должны быть способны провести не только оборонительные, но и наступательные акции, чтобы отразить агрессию», — подытожил Калев Стойческу.

«В условиях войны единый штаб будет непосредственно руководить всеми подчиненными ему войсками»

Независимый военный эксперт Юрий Федоров считает, что у натовских учений в Балтийском море есть как практический смысл, так и символический.

«Символический смысл понятен – НАТО отрабатывает тактику и стратегию противодействия возможному удару российский войск по странам Балтии и Польше. Это то, что всегда волновало и волнует европейцев и американцев. Практический же смысл – тот же, что и в любых учениях, и это непростая задача – отработка действий различных сил и средств разных государств в тех или иных конкретных условиях в возможной боевой обстановке. Условно говоря – если вторгаются российские войска в Эстонию, то надо действовать по одному сценарию, идет вторжение в Польшу со стороны белорусской границы или из Калининграда в Литву –значит надо действовать другим образом», — пояснил он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки».

И добавил, что в любом случае военно-морские силы НАТО должны принимать серьезное участие в отражении российского наступления. В том числе – для того, чтобы отработать самое сложное в любых военных операциях – взаимодействие боевых кораблей и авиации.

Юрий Федоров также упомянул о предложении Германии о создании единого регионального штаба по Балтийскому морю. «Штаб занимается исключительно важным делом – в мирное время планирует действия подчиненных ему различных сил, чтобы они были готовы к операциям в тех или иных ситуациях. А в условиях войны он будет уже непосредственно руководить всеми подчиненными ему войсками, будь то военно-морские, сухопутные силы или авиация», — конкретизировал эксперт.

Он также пояснил, что создание некой управляющей структуры необходимо, чтобы в предконфликтной или уже конфликтной ситуации сохранить управляемость войсками. Кроме того, единый штаб должен обеспечить снабжение войск всем необходимым и прежде всего боеприпасами.

11 сентября начались многонациональные совместные учения Sea Breeze 23 с участием США, Румынии, Украины, Болгарии и Турции в Черном море и дельте Дуная. По мнению собеседника «Голоса Америки», проведение одновременно двух таких серьезных учений призвано, в числе прочего, показать России, что НАТО может ее взять в «морские клещи».

«Понятно, что это сигнал о том, что в случае, если вдруг в Румынии решит высадиться российский морской десант – то есть Россия вздумает покуситься на территорию охраняемую и защищаемую НАТО, – то в ответ она получит противодействие одновременно на Черноморском и Балтийском театре», — не сомневается Юрий Федоров.

И в конце своего комментария напоминает, что потенциал российского Черноморского флота, как и Балтийского, весьма невелик. Так, кстати, было и во времена СССР, когда им уделялось довольно мало внимания. «Такими они остались и сейчас. Сильными являются Северный и Тихоокеанский флот – там действительно базируются крупные силы по российским меркам», — подытоживает эксперт.

«Мы не знаем, что может произойти в Литве, и поэтому должны быть готовыми ко всему»

Как и было объявлено ранее, учения «Северное побережье» проходят в акватории Эстонии и Латвии. Но, из-за близости Калининградской области, совершенно очевидно, существует гипотетическая опасность и для Литвы. Насколько военно-морские силы Литовской Республики готовы если не к отражению прямой российской агрессии, то к недопущению провокаций со стороны российских диверсионно-разведывательных групп?

С таким вопросом корреспондент Русской службы «Голоса Америки» обратилась к бывшему заместителю министра обороны Литвы, а ныне — члену комиссии Сейма Литвы по вопросам права и борьбы с коррупцией Вилюсу Семешке (Vilius Semeska).

«Я думаю, что к провокациям нужно быть готовыми всегда, — убежден литовский политик. — Они возможны, особенно в то время, когда идет война совсем рядом с нашими границами и границами НАТО. Мы видим провокации в Румынии, когда падают части российских дронов, также вспомним, что части ракет упали в Польше. Мы не знаем, что может произойти в Литве, и поэтому должны быть готовыми ко всему. Являясь членами НАТО, мы не смотрим на себя, как на отдельную страну, мы смотрим на весь Альянс».

Депутат Сейма Литвы обращает особое внимание, что НАТО является сугубо оборонительным блоком. Но для защиты своих членов проводит морские и сухопутные учения каждый год. «В июне 2022 года были большие учения BALTOPS 22, где участвовали 16 стран НАТО – порядка 7000 военных, и в этом году проводятся учения и отрабатывается взаимодействие разных стран, чтобы Балтийское море было всегда готово к освобождению наших территорий.

За эти две недели будет отрабатываться не только оборона, но и атака для освобождения «захваченных», согласно легенде учений, территорий. США присылает очень большое 200-метровое десантное судно Mesa Verde, которое может брать на борт около 800 морских пехотинцев. Будут тренировки противодействия возможным провокациям», — рассказал депутат Сейма Литвы.

По его словам, литовцев очень радует, что такая мощная в экономическом плане страна, как Германия, берет на себя роль лидера в Балтийском регионе. После грядущего вступления Швеции в Североатлантический альянс Балтика почти полностью станет «внутренним морем НАТО». Будет ли в таком случае, смысл в проведении подобных учений в дальнейшем?

Вилюс Семешка уверен, что учения, подобные «Северному побережью», очень важны. «Вокруг Балтийского моря расположено много стран, у них разные системы коммуникаций, разный состав вооружений, и важно взаимодействие, чтобы все понимали друг друга, у всех были бы одинаковые протоколы действий – какие задачи и в каком порядке должны решаться. Поэтому учения должны повторяться, чтобы взаимодействие было отработано на 100%. И это не только для того, чтобы отразить провокации или нападение, но, и чтобы показать нашему обществу, что присутствие флота НАТО около наших границ это наша готовность защищаться и обороняться», — считает он.

И резюмирует, что вступление в Альянс прежде нейтральных Финляндии и Швеции открывает новые пути взаимодействия союзников.