Що подивитись на вихідних, або «Пригоди Мимі-тролів»

Привіт всім від нашого Катрусиного кінозалу.
Сьогодні в нас рекомендація для перегляду дитячої мультипліцкаціїї.
Є кілька різних екранізацій серії відоми книг Туве Янссон про «Муми-тролів». Як на мене це дуже чудова книга, такого ж рівня як «Вінні-Пух» та «Карлсон». Але головне — вона пояснює важливі дорослі речі дитячою мовою.
Як на мене, найкраща екранізація, це японський серіал 1990 року від режиссера Хіросі Сайто — Tanoshii Muumin Ikka.
Загалом там кілька сезонів і 76 серій. Але кожна серія зроблена з любов’ю. Серіал корисний і для дітей, і для дорослих. Знову ми зістрінемось з Муми-мамою, фрекен Снорк, Снусмумриком та побачимо справжню та страшну Морру.
Але насправді навіть сцени, де відбуваються драматичні події зовсім не страшні.
Морра викликає сміх в дітей, а Муми-тато виглядає як добрий та впевнений тато великого сімейства.
А голове — будинок мимі-тролів , це місце де завжди раді новим гостям, і завжди є для них місце.
Для Тосли та Вісли там зробили маленкі ліжечка, а за крихіткою Мю всі зголосилися приглядати, не дивлячись на її провокативний характер.
В цьому світі завжди є нові відкриття і завжди все закінчується добре.
Серіал рекомендується для всієї сім’ї.
Окремо скажу, що ця екранізація призвела до «мумі-буму» в Японії. Вже в 1991 році кількість японських туристів в скандинавських країнах зросла в 20 разів.
Серіал транслювався більш ніж в 30 країнах. Навіть у Швеціїї його високо оцінили.
Я йому даю оцінку 10/10 за той вклад, який він зробив в розвиток дитячого світу, та дитячих мрій.
Віталій Рождаев
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