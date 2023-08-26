Що подивитись на вихідних, або «Пригоди Мимі-тролів»

Привіт всім від нашого Катрусиного кінозалу.

Сьогодні в нас рекомендація для перегляду дитячої мультипліцкаціїї.

Є кілька різних екранізацій серії відоми книг Туве Янссон про «Муми-тролів». Як на мене це дуже чудова книга, такого ж рівня як «Вінні-Пух» та «Карлсон». Але головне — вона пояснює важливі дорослі речі дитячою мовою.

Як на мене, найкраща екранізація, це японський серіал 1990 року від режиссера Хіросі Сайто — Tanoshii Muumin Ikka.

Загалом там кілька сезонів і 76 серій. Але кожна серія зроблена з любов’ю. Серіал корисний і для дітей, і для дорослих. Знову ми зістрінемось з Муми-мамою, фрекен Снорк, Снусмумриком та побачимо справжню та страшну Морру.

Але насправді навіть сцени, де відбуваються драматичні події зовсім не страшні.

Морра викликає сміх в дітей, а Муми-тато виглядає як добрий та впевнений тато великого сімейства.

А голове — будинок мимі-тролів , це місце де завжди раді новим гостям, і завжди є для них місце.

Для Тосли та Вісли там зробили маленкі ліжечка, а за крихіткою Мю всі зголосилися приглядати, не дивлячись на її провокативний характер.

В цьому світі завжди є нові відкриття і завжди все закінчується добре.

Серіал рекомендується для всієї сім’ї.

Окремо скажу, що ця екранізація призвела до «мумі-буму» в Японії. Вже в 1991 році кількість японських туристів в скандинавських країнах зросла в 20 разів.

Серіал транслювався більш ніж в 30 країнах. Навіть у Швеціїї його високо оцінили.

Я йому даю оцінку 10/10 за той вклад, який він зробив в розвиток дитячого світу, та дитячих мрій.

Віталій Рождаев