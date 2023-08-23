Індія успішно посадила на Місяць космічний модуль » Бренди, які мусить мати у своїй колекції кожен Мода – це саме та ґалузь, яка ніколи не перестане бути актуальною, адже вона є провідною, тією, що диктує світові закони одягу. Тому, відповідно, бізнес, що побудований на одежі ніколи не втратить своєї прибутковості та популярності. Прихильники модних дизайнерів та в особливості ті, хто цінують якість та дорожнечу люксового сегменту, знають, що придбати собі у колекцію вишукану річ – це не тільки гарний привід прикрасити себе, але й заробити значних грошей у майбутньому. Які бренди цінуються найбільше Проте щоб не прогадати з тим, яку саме модель купляти, якщо ви хочете надалі на ній заробити, варто зупинити свою увагу на певних брендах. На сайті https://theoriginals.com.ua/ua ви зможете ретельно придивитися до того, що саме подобається українцям сьогодні та що зазвичай купляють стильні люди. Серед люксових брендів, які роблять вишукані дизайни та ніколи не перестануть бути актуальними є: Gianfranco Ferre – італійський бренд, який був заснований нещодавно, а саме у 1978 році дизайнером Жанфранко Ферре. Він стрімко набув своєї популярності не тільки коштом якісного одягу, а використанням витончених інновацій та здатністю поєднувати класичний дизайн з сучасними тенденціями. Бренд славиться також використанням металевих деталей, які стали відмінною рисою Жанфранко Ферре.

Ann Demeulemeester – бельгійський бренд, що був заснований у 1985 році дизайнеркою з відповідним іменем. Він вважається готичним піонером вишуканого напрямку у стилі та дизайні, впроваджуючи темні кольори, асиметрію та різноманітні експериментальні форми. Дизайнери досі, попри те, шо Анна вже давно відійшла від справ головного дизайнера, використовують традиційні для настрою бренду вишукані натуральні тканини, такі як шовк, льон, вовна. Делікатно створені, маючи безліч тонких непомітних, на перший погляд деталей, вироби цього бренду, якщо до них придивитися уважно, вразять кожного. Навіть того, хто не сильно розбирається у моді та пошитті.

Giorgio Armani – ще один визначний бренд у модному світі, який лунає як симфонія у ньому коштом неповторної елегантності своїх виробів. Заснований у 1975 році в Мілані, сьогодні цей бренд є одним з найвпливовіших у світі моди. Його стиль охоплює смугу від класичного до спортивного, майстерно поєднуючи мінімалізм з розкішшю. Речі зі знаменитим лого орла, який став впізнаваним символом Армані, швидко продаються та відрізняються своєю якістю. До речі, дизайнер не тільки шановна креативна людина, але й відомий благодійник, який активно підтримує різноманітні благодійні течії. Колекціонуючи одяг та роблячи з цього справу свого життя, варто все ж таки не намагатися міркувати виключно з комерційної сторони. Купляйте ті речі, які подобаються вам особисто, та з часом ви зрозумієте, який саме сегмент є найціннішим серед колекціонерів.