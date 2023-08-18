На Бахмутському напрямку ЗСУ майже повністю знищили особовий склад підрозділів «Шторм Z»

Про це він повідомив в етері телеканалу «Еспресо»

«Бахмутський напрямок. В зоні відповідальності 3 окремої штурмової бригади сконцентровано чимало «елітних» родів військ РФ. Зокрема, регулярні війська РФ, підрозділ «Ахмат» та «Еспаньйол», який складається з футбольних фанатів та націоналістів РФ. Саме ці підрозділи змінили попередні, в тому числі підрозділи «Шторм Z». Підрозділи окупантів «Шторм Z» формально вже закінчилась на Бахмутському напрямку. Закінчились через гарну роботу Сил оборони», — розповів Кудряшов.

Майор ЗСУ додав, що окупанти намагаються проводити контратаки, але їхні дії безрезультатні

«Противник продовжує намагатись проводити контратаки, штурмові дії в нашому напрямку. Зокрема, в районі Курдюмівки, Андріївки та Кліщіївки. Таким чином вони намагаються поліпшити своє тактичне положення. Проте їхні дії були не успішними. Було знищено до одного взводу окупантів та два новітні танки РФ Т-90 «Прорив», — додав він.