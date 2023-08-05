Як оборонні системи США Patriot перетворюють «нестримні» російські ракети на шмаття

З гіперзвуковою ракетою під черевом російський бомбардувальник МіГ-31К піднявся в повітря з авіабази Саваслейка, що за 180 миль на схід від Москви. Минуло менше 24 годин після того, як підозрювані українські безпілотники завдали удару по Кремлю, і пілот отримав наказ помститися.

Літак скинув вантаж, коли мчав до українського кордону. Коротке падіння, спалах полум’я та шлейф диму згодом «Кінжал», або «Кинджал», вигинався в атмосферу в напрямку Києва. У командування ППО України були лічені хвилини, щоб зупинити удар балістичної ракети на швидкості 10 Мах по резиденції президента Зеленського.

«У нас є табличка повітряної обстановки, і коли є наліт балістичної ракети, комп’ютер одразу її реєструє і малює зону, куди вона має вразити», — сказав у своєму першому інтерв’ю міжнародним ЗМІ підполковник ППО столиці. . The Times погодилася не публікувати його ім’я, щоб захистити його родичів на окупованій території.

«Він обчислює свою ціль на основі її траєкторії. Система намалювала центр кола точно над Майданом — цілили точно в урядовий район».

Президент Путін назвав цю зброю «нестримною», але вона ніколи не стикалася з американськими ракетами «земля-повітря» Patriot, подарованими українцям за кілька тижнів до нападу 4 травня. Автоматизовані системи батареї Patriot вразили зброю вартістю 10 мільйонів доларів своїми ракетами, і за кілька секунд знаряддя гніву Путіна перетворилося на осколки.

Зараз Україна має понад дві батареї «Пейтріот», які зробили революцію в системі протиповітряної оборони та вдихнули нове життя в охоплену боями столицю, відбивши серію атак, спрямованих на знищення їх без втрат. Україна навіть змогла відправити батарею на північ до кордону, де вона здивувала Кремль, збивши п’ять літаків над російським повітряним простором за один день, а потім на південь для підтримки контрнаступу.

«Наразі навколо Києва ми маємо найпотужнішу систему ППО у світі. І фактично протягом всієї історії», – сказав полковник, заявивши про 215 перехоплень російських ракет і безпілотників над Києвом тільки в травні-червні. «Це Патріоти, це Nasams, це німецькі Iris, S-300, це французькі Crotale. Росіяни зрозуміли, що битися головою об стіну там, де вона найтовща, – безглуздо».

Британська винахідливість також відіграє важливу роль в обороні, зазначив полковник. Міністерство оборони поставило кілька вантажівок Supacat, оснащених британськими інженерами для стрільби сучасними ракетами «повітря-повітря» малої дальності (Asraam). Вони розгорнуті в основному для перехоплення зграй російських безпілотних літальних апаратів-смертників Shahed, але деякі з них також підтримують контрнаступ України.

Високомобільні машини можуть зайти в зону дії російських ударних гелікоптерів, стріляти і відійти. На відміну від інших систем, таких як Starstreak, Asraam не потребує прямої видимості, і вона може сама наводитись цілі, якщо їх обстріляти поблизу.

Незважаючи на наявність в арсеналі України передового озброєння, полковник попередив, що Київ знову буде вразливим цієї зими, якщо західні партнери різко не збільшать виробництво зброї та терміново не відправлять в Україну старіші, законсервовані системи.

«Не можна планувати війну з річним виробництвом 150-160 ракет Patriot. Ми їх розстріляли за місяць», — сказав він, забивши на сполох, що у його людей закінчуються боєприпаси. «Якщо ми чекаємо до осені, до середини жовтня, вони знову вдарять по енергетичній інфраструктурі. Це певність. Ця зима буде ще важчою за попередню».

Він повідомив, що в грудні українська влада була на межі наказу про повну евакуацію Києва через інтенсивність російських авіаударів. «Мало хто це знає, але Київ був на межі евакуації», — сказав він. «Була одна битва, яка, на мій погляд, визначила долю Києва і російської кампанії знищення нашої енергетики, коли по Києву було випущено 49 крилатих ракет».

За відчайдушні 15 хвилин 16 грудня Україна випустила десятки ракет зі своїх радянських С-300, американських Nasams і німецьких систем Iris-T, щоб врятувати місто від повного знеструмлення під час морозу.

«Якби ми допустили цей удар, Київ довелося б евакуювати. А евакуювати два з половиною мільйони людей дуже важко», – сказав полковник.

Без додаткової кількості ракет його сили не зможуть захистити ці мільйони людей від мінусових температур цієї зими, стверджував він, створивши нову хвилю українських біженців на захід до Великобританії та ЄС.

Полковник звинуватив деякі країни Заходу в тому, що вони не зрозуміли природи загрози Путіна Європі та необхідної відповіді. Він сказав, що західні офіційні особи сказали йому, що його вимоги до ППО «надто дорогі».

«Країни Балтії – це люди, які дійсно розуміють. Вони віддають усе, що можуть дати, бо розуміють, що якщо ми не витримаємо, то вони точно не витримають. Ви боретеся, ми даємо, і все. Поляки дуже хороші. Скандинавські країни дуже допомогли, що не афішується. Фіни, шведи, норвежці, датчани, британці, але решті світу дуже важко. У мене був досвід із французами, коли вони не розуміли, вони казали: «Чому б вам не здатися?» Вони запитали це прямо: «Чому б вам не здатися?»

Дефіцит ракетних поставок також загрожує зірвати контрнаступ України, додав він, заявивши, що наприкінці травня в армії закінчилися боєприпаси, необхідні для витіснення росіян, що змусило війська «штурмувати укріплені точки в лоб».

Полковник звинуватив політиків у тому, що вони підраховують монети за життя та враховують лише вартість наданої зброї, а не порівнюють її з вартістю зберігання, обслуговування чи знищення зброї, яка наближається до застарілої.

«Ми отримали ракети Nasams 1994 року випуску. У 2024 році вони вийдуть на граничний ресурс. Утилізація ракети Amraam AIM-120B коштує від 26 000 до 28 000 доларів. Легше запустити, дайте нам. Дайте нам ці ракети, ми їх використаємо», – сказав він.

«Я розмовляю з військовими, американцями, британцями. Вони нас розуміють, самі не можуть зрозуміти, навіщо нам дали 400 БТРів М113, коли у них 6 тисяч простою. Це нічого не коштує. Воно вже просто стоїть. Його буде скасовано. Його потрібно підтримувати або вивести з експлуатації».

За його словами, американці мають 1100 пускових установок Patriot, 40 старих батарей PAC-2 на постійному зберіганні, які можуть повністю захистити Україну від російських ракет.

«За них уже заплатили бабусі нинішніх громадян США. Ви або залишите їх гнити, або віддасте їх нам, ми їх якось використаємо», — додав він.

Росіяни адаптували свою тактику, щоб уникнути батарей Patriot, сказав він, зосередившись на ударах по містах, віддалених від столиці, таких як Одеса, які ще не охоплені. Вони також модернізують старі ракети за допомогою передових технологій і обшивки, що поглинає радари. Останніми тижнями Москва зосередилася на спробах зруйнувати українські аеродроми, звідки запускають британські ракети Storm Shadow, вражаючи командні та матеріально-технічні центри в глибині окупованої території.

«Удари по аеродромах — це Storm Shadow. Дуже дякую, Велика Британія, тому що вони дійсно виявилися дуже ефективними. З Storm Shadow ви запускаєте ракету-пастку та протирадіолокаційну ракету. Всі одночасно в одному напрямку. Отже, росіяни, якщо вони спробують перехопити Storm Shadow, отримають на своєму радарі протирадіаційну ракету. Плюс пастки. Дуже, дуже ефективна штука».

Полковник сказав, що «Штормові тіні» фактично мають дальність удвічі більше, ніж опубліковано, близько 500 км, а не 250 км, демонструючи, що немає причин для США продовжувати відкладати надання ракет Atacms із подібною дальністю, але які вже можуть запускатися наземними системами Himars. на службі українських військових.

«Є питання до американських політиків — Atacms. Чому ви не віддаєте їх нам? Скажи мені, чому б і ні, чому б і ні? У нас уже є річ, яка може піти далі, ніж Atacms», — сказав він. «Так, боротьба з Росією, країною, військовий бюджет якої перевищує наш державний, має величезну ціну. Ми готові заплатити за це — своїм життям. Якщо хтось вважає, що гроші важливіші за наше життя, будь ласка, скажіть це. Не давайте обіцянок, а потім дайте нам мінімум. Скажи це зараз, і ми не будемо на тебе розраховувати».

https://www.thetimes.co.uk/article/a601271e-32c8-11ee-b04c-88a034803f06?shareToken=9325c97958d9213b26fe64c723665880