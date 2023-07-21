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ЗСУ мали успіх та закріплюються на напрямках Новодарівка — Приютне, Новоданилівка — Вербове й Роботине

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

«Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках», — пише пресслужба.

Захисники на напрямках: Новоданилівка — Вербове, Новоданилівка — Роботине та Новодарівка — Приютне мали успіх. Станом на 21 липня військові закріплюються на досягнутих рубежах, а також завдають вогневого ураження артилерією по цілях російських окупантів. Крім того, ЗСУ здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Українські бійці на Бахмутському напрямку продовжують наступ на північ і південь від міста.

Важкі бої тривають на напрямках Оріхово-Василівка — Парасковіївка та Кліщіївка — Андріївка без зміни положення.

«Противник чинить потужний опір, активно застосовує резерви, зазнає величезних втрат», — додають у пресслужбі.

  • На Таврійському напрямку за 19 липня Росія втратила понад дві роти солдатів і 15 одиниць військової техніки. За даними Генштабу армія РФ за добу війни в Україні загалом втратила 530 солдатів, 6 танків та 33 БПЛА.
  • Від початку повномасштабного вторгнення армія Росії втратила на війні в Україні 240 690 військових. 20 липня ЗСУ успішно відбили атаки російських терористів на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках.
21 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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