Фарфор дома, это стиль и классика от VILLEROY & BOCH

Фарфор – это вид керамики, которая отличается своим высоким качеством и эстетической привлекательностью. Если у вас есть фарфоровые изделия в квартире или доме , это задает стил всему вашему жилищу. Посуда Villeroy & Boch еще больше придаст стильности помещению, как определенная «классика жанра» с богатой историей и высоким качеством изготовления. Эта фарфоровая продукция может быть самой разнообразной. Это и фарфоровые сервизы, кофейные пары и многое другое, что будет радовать вас и ваших гостей долгие годы. Магазин «Дом Фарфора» обеспечит вас самыми изысканными сочетаниями и ансамблями фарфоровых изделий.

В чем преимущества фарфора.

Фарфор имеет множество преимуществ, кроме изящной красоты и стильности. Вот некоторые из преимуществ фарфора:

Высокая прочность: Фарфор обладает высокой прочностью, что делает его очень долговечным. Он менее подвержен повреждениям и трещинам, что делает его отличным вариантом для посуды, столовых приборов и декоративных изделий.

Водонепроницаемость: Фарфор непроницаем для воды, что делает его идеальным для изготовления посуды, в частности чашек, чайников и других сосудов для горячих напитков.

Легкий вес: Несмотря на свою прочность, фарфор относительно легкий материал, что делает его удобным в использовании и транспортировке.

Эстетический вид: Фарфор имеет привлекательный блестящий вид, что делает его отличным выбором для элегантной и стильной посуды и декоративных изделий.

Хранение тепла: Фарфор хорошо сохраняет тепло, поэтому посуда из фарфора может дольше содержать горячие напитки и блюда горячими.

Легко чистится: Фарфор имеет гладкую поверхность, что облегчает процесс чистки и моющие средства легко удаляют загрязнение.

Относительно стильности фарфора, он высоко ценится по элегантному и роскошному виду. Высокое качество, эстетичность и сверкающий белый цвет фарфора делают его популярным материалом для изготовления посуды, декоративных изделий, сувениров, предметов интерьера и украшений.

Фарфор может иметь разнообразные дизайны, от классических до современных, что позволяет использовать его в разных стилевых направлениях. Благодаря этим характеристикам фарфор является стильным и популярным материалом в мире декоративного искусства, дизайна и быта.

Ухаживаем за фарфором — несколько рекомендаций

Ухаживать за фарфоровыми изделиями несложно. Вот несколько советов по уходу за фарфоровой посудой:

Мягкая мойка: Мойте фарфоровую посуду мягкой губкой или мягким тканевым материалом. Избегайте использования абразивных материалов, таких как силиконовые губки или металлические щетки, поскольку они могут поцарапать поверхность фарфора.

Избегайте использования моющих средств: Не используйте агрессивные моющие средства или средства, содержащие абразивные частицы, так как они могут повредить глазурь фарфоровой посуды. Используйте нейтральные моющие средства.

Избегайте контакта с жесткими предметами: старайтесь избегать столкновения или удара фарфоровой посуды с жесткими предметами во избежание появления царапин и трещин.

Особый уход за золотом или серебром: Если на фарфоровой посуде есть золотые или серебряные детали, избегайте мытья их абразивными средствами или чрезмерного трения, так как это может привести к обесцвечиванию.

Избегайте высоких температур: Избегайте внезапных изменений температур, таких как горячая посуда на холодный этаж, так как это может привести к растрескиванию.

Правильное хранение: Храните фарфоровую посуду в том месте, где она не подвергается воздействию ударов или повреждений.

Ручная стирка некоторых элементов: Некоторые декоративные элементы, например фарфоровые фигурки или изделия с ручной росписью, лучше мыть вручную, избегая подвергать их воздействию посудомоечной машины.

С соблюдением этих советов вы сможете сохранять фарфоровую посуду в хорошем состоянии и продлить ее эстетическую привлекательность на длительное время.