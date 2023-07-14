Голливудские актеры объявили забастовку из-за зарплат и использования ИИ

Об этом сообщило издание Reuters.

Стало известно, что в Голливуде началась забастовка Гильдии киноактеров США после неудачных переговоров с руководителями студий по пересмотру заработных плат и использованию технологий искусственного интеллекта. В последний раз подобные акции американских актеров прошли в 1980 году.

Отмечается, что киноактеры присоединятся к забастовке голливудских сценаристов, объявленной в начале мая. Это будет первая двойная забастовка в Голливуде за 63 года. Предыдущий прошел в 1960 году, когда актерскую гильдию возглавлял Рональд Рейган – впоследствии президент США.

В профсоюзах требуют более высокой оплаты труда и прибыли от бума стриминговых платформ, которые сейчас не раскрывают данные о своей аудитории и не оплачивают повторные показы успешных шоу и фильмов, а также гарантий стабильной занятости, в частности, из-за угрозы творческим профессиям из-за распространения использования технологий искусственного интеллекта.