Опубликованы последние сообщения с погибшего батискафа «Титан» (+ видео)

Опубликованы последние сообщения с погибшего батискафа «Титан». Как считают специалисты, основная проблема на батискафе возникла из-за слишком быстрого погружения, что возможно и привело к его разрушению.

В то же время официально компания-владелец батискафа не подтвердила и не опровергла достоверность записей.



Начало

[07:52:34] (Корабль) Разрешаю погружение. Приятной поездки.

[07:54:07] (Подлодка) Начинаю погружение.

[07:58:16] (Подлодка) Процедура запуска выполнена. Готовы?

[08:00:39] (Корабль) Готов.

[08:01:11] (Подлодка) Продолжаю.

[08:03:09] (Корабль) Приятного погружения, джентльмены.

[08:19:53] (Корабль) 15 минут с начала погружения, сообщите текущую глубину и системный статус.

[08:21:28] (Подлодка) Проверка системы завершена, все в порядке. Все индикаторы зеленые. Мы на глубине 756, продолжаем.

Погружается слишком быстро?

[08:22:41] (Корабль) Спасибо, продолжайте.

[08:34:02] (Корабль) 30 минут с начала погружения, обновите статус.

[08:34:57] (Подлодка) Все системы в норме. Мы в порядке. Продолжаем погружение согласно плану.

Глубина останков Титаника 3800 метров

Время погружения 2 часа 30 минут

Скорость погружения 1520 метров в час или 25.33 метра в минуту.

Первый отчет о глубине 21 минута с начала погружения т.е. подлодка должна была быть на глубине 21*25.33=532 метра, а не 756.

[08:36:05] (Корабль) Великолепно, продолжайте.

[08:49:10] (Корабль) 45 минутная отметка. Текущая глубина? Подтвердите статус.

[08:51:30] (Подлодка) Глубина 1934. Все системы в порядке и погружение продолжается по плану. Экипаж счастлив.

[08:52:28] (Корабль) Отлично!

[09:01:46] (Корабль) Вы на часовой отметке.

[09:02:13] (Подлодка) Погружение проходит гладко.

Второй отчет о глубине 51 минута с начала погружения т.е. подлодка должна была быть на глубине 51*25.33=1292 метра, а не 1934.

[09:15:21] (Корабль) Вы на 75 минуте, глубина? Хотите отрегулировать скорость?

[09:17:50] (Подлодка) Все под контролем, 2960. Регулировка не требуется, мы наслаждаемся поездкой.

[09:19:03] (Корабль) Понял.

Третий отчет о глубине 77 минута с начала погружения т.е. подлодка должна была быть на глубине 77*25.33=1950 метра, а не 2960.

Тут начинаются проблемы

[09:28:17] (Подлодка) У нас предупреждение от RTM (Real Time Monitoring, та самая система которая должна целостность корпуса контролировать)

[09:28:35] (Подлодка) Уменьшаю скорость погружения, 3433.

Четвертый отчет о глубине 88 минута с начала погружения т.е. подлодка должна была быть на глубине 88*25.33=2229 метра, а не 3433.

[09:28:47] (Корабль) Понял. Будете всплывать?

[09:30:36] (Подлодка) Не меняю тягу двигателя, скорость погружения растет. 35 (метров в минуту видимо). Буду сбрасывать балласт.

[09:30:55] (Корабль) Да, согласен. Сбрасывайте балласт.

[09:32:12] (Подлодка) Ситуация не улучшилась, буду сбрасывать раму.

[09:33:00] (Корабль) Понял. Сообщите ситуацию когда будет возможность. Состояние RTM?

[09:35:48] (Подлодка) Рама сброшена, потребовалось несколько попыток. Но теперь начинаю всплытие.

[09:36:33] (Корабль) Несколько попыток? Каков статус? Индикаторы RTM? Глубина?

[09:37:38] (Корабль) Сообщите когда будет возможность.

[09:38:09] (Подлодка) Треск со стороны Aft (морской термин, обозначет заднюю часть судна)

[09:38:44] (Корабль) Можете определить источник? Индикаторы RTM?

[09:40:12] (Подлодка) Нет.

[09:40:40] (Корабль) Статус RTM?

[09:42:12] (Подлодка) Пытаюсь запустить диагностику, вспылываю но очень медленно. Треск исчез. Общее предупреждение RTM активно, все индикаторы красные.

[09:42:57] (Корабль) Понял. Есть какие-нибудь коды? (ошибок/отказов я полагаю) Глубина? Скорость всплытия?

[09:43:16] (Корабль) Сообщите когда будет возможность.

[09:43:42] (Подлодка) Медленно всплываю. Четверть от расчетного (от расчетной скорости видимо). Непонятно почему такая низкая скорость. Никакой индикации. 3476.

[09:44:03] (Корабль) Мы консультируемся с инженером. Ожидайте.

[09:45:11] (Корабль) Глубина и статус пожалуйста. Какова мощность на подъемном приводе?

[09:46:37] (Подлодка) Красный (аварийный индикатор надо полагать) на силовой шине A, переключился на B. 3457. Опять треск со стороны Aft.

[09:47:19] (Корабль) Понял, продолжайте всплытие. Консультируюсь с Карлосом насчет силовой шины.

[09:48:49] (Корабль) Мы запускаем процедуру извлечения. Карлос спрашивает выходную мощность силовой шины B. Обновите статус пожалуста. Скорость всплытия?

[09:50:09] (Корабль) Мы не получаем ваших сообщений. Ответьте пожалуйста.

[09:51:16] (Корабль) Сообщите статус и глубину.

Конец

Дальше автор немного рассуждает о том, как запись могла утечь на публику и в целом выглядит правдоподобно, как и сама запись. Единственное, что вызывает подозрение это то, что с самого начала было видно, что погружаются они гораздо быстрей чем положено и в комментах пишут, что у OceanGate вроде бы даже есть таблицы с временными отметками и глубиной на в эти моменты времени чтобы не заморачиваться с рассчетами на ходу, но погружение никто не прервал. С другой стороны там CEO на борту подлодки был и сообщал что все норм, может экипаж надводного корабля решил что ему видней и лучше с ним не спорить.