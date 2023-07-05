Впроваджуєте автоматизацію на підприємстві? Тоді відповідально підійдіть до документів

Можна зі впевненістю сказати, що система автоматизації, яка втілюється на різних підприємствах із метою оптимізувати управління, нині є вірним шляхом до успіху. Вона необхідна незалежно від галузі, у якій працює та чи інша компанія, адже дозволяє покращити позиції на ринку. Нові рішення з автоматизації максимально оптимізують усі бізнес-процеси, насамперед виробництво й електропостачання. Знижуються витрати, збільшується видобуток, при цьому вивільняються трудові ресурси, які можна використати на інших напрямах.

Перший етап, і найголовніший

Щоб автоматизована система управління підприємством запрацювала, треба докласти зусиль. Одним із найвідповідальніших етапів є розробка проєктної документації. У цьому вам може допомогти компанія S-Engineering, яка є відомим в Україні EPC-контрактором у галузі автоматизації та забезпечення електрикою. Проєктування здійснює відповідний департамент. До її передпроєктних послуг належать:

Збирання вихідних даних, які знадобляться для проєктування. На цьому етапі замовнику треба бути уважним, адже працівники інжинірингової компанії ставитимуть питання про ваш бізнес із метою краще спланувати майбутню систему автоматизації. Планування специфічних робіт – інженерно-геодезичних або інженерно-геологічних вишукувальних. Також виконується розробка технічних завдань на їхнє проведення. Техніко-економічне обґрунтування створення майбутньої системи автоматизації. Формування пакетів тендерної документації. Розробка технічних завдань, що пов’язані з майбутнім проєктуванням.

У разі потреби отримання інформації про підприємство замовника виконується аудит. Також фахівцями департаменту проєктування аналізується повнота зібраної дозвільної документації. Вони підтримують контакти з відповідними державними органами, де її можна отримати, затвердити або відновити.

Фінальний етап перед початком великих робіт

Отже, після передпроєктних робіт, перед тим як почати втілення автоматизованої системи управління підприємством або блоку електропостачання, необхідно перейти безпосередньо до проєктування. Воно передбачає такий комплекс заходів:

вишукувальні роботи;

розробка попереднього проєкту (фахівці його називають ескізним);

підготовка робочої, проєктної, кошторисної документації, розробка й затвердження алгоритмів її відновлення.

За реалізацією проєкту здійснюється авторський нагляд. Також пишуться інструкції з запуску та обслуговування виробничих ділянок.