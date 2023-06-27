Исследователи из университета Бен-Гуриона (Израиль) нашли способ омоложения мозга

Специалисты Университета Бен-Гуриона более полутора лет вели наблюдение за 300 людьми, среди которых 102 человека страдали ожирением.

Ученые рассчитывали «возраст мозга», который часто значительно отличался от паспортного возраста самих испытуемых. Более того, он мог обращаться вспять: мозг способен молодеть, если у человека падает концентрация жира в печени.

Понятно, что параллельно мы при этом теряем вес, но изменения в мозговых структурах происходят еще более впечатляющие. Корреляция такая: при снижении массы тела на 1% возраст мозга в ходе эксперимента омолодился почти на девять месяцев.

Исследовательской группой DIRECT-PLUS представлена концепция зеленой средиземноморской диеты. Плюсом к традиционной в ней более высоко содержание полифенолов, а мясо сведено к минимуму. В приоритете грецкие орехи, зеленый чай, морепродукты, фрукты и овощи, а также особый зеленый коктейль, сделанный из ряски.

Источник: Planet Today