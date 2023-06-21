Порошенко передав ЗСУ гранати ПГОФ-40

Силам оборони України передали велику партію українських гранат ПГОФ-40 40х53 мм.

Волонтер Юрій Бірюков розповів, що пʼятий Президент України Петро Порошенко передав 6072 таких гранат.

Зазначається, що гранати були свого часу виготовлені на підприємстві, яке належить Петру Порошенку.

Гранати передаються у війська, спеціально навченим екіпажам управління дронів зі скидами.

Про початок виготовлення українських гранат ПГОФ-40 було оголошено ще у 2018 році.

Ящики з гранатами ПГОФ-40 40х53 мм українських військових. Червень 2023. Україна. Фото: Юрій Бірюков

Серійним виробництвом боєприпасів для 40-мм автоматичного гранатомета займалося підприємство «Імпульс» спільно з підприємство «Кузня на Рибальському».

При цьому, переважно, складання таких боєприпасів – це ручна робота.

Граната осколково-фугасної дії ПГОФ-40 з типорозміром 40х53 мм відповідає встановленим у НАТО стандартам боєприпасів до автоматичних гранатометів.

Порівняно з 30-мм гранатами, які наразі використовуються в більшості автоматичних гранатометів, що стоять на озброєнні української армії, 40-мм граната має більшу потужність і розліт осколків.

Окрім того, «Імпульс», спільно з «Кузня на Рибальському», тоді освоювали виробництво ВОГ-25В, які призначені для стрільби з підствольних гранатометів для автоматів, що стоять на озброєнні України.

Уламкові постріли ПГОФ-40, ПГІ-40 та ВОГ-25В Фото: Укроборнпром

Вже у 2019 році «Імпульс» відкрив новий виробничий комплекс з сотнею комп’ютеризованих високотехнологічних верстатів та обладнання для виробництва комплектуючих деталей для детонаторів.

Нагадаємо, у 2022 році Збройні Сили України почали використовувати автоматичні гранатомети Mark 19 калібру 40-мм американського виробництва.