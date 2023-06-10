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ЗСУ ведуть контрнаступ на чотирьох напрямках та досягають суттєвих успіхів, — ISW

ЗСУ, контрнаступ

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

«9 червня українські війська продовжували контрнаступальні операції як мінімум на чотирьох ділянках фронту. Російські війська відбили обмежені та локальні атаки українських військ у районі Кремінної. Також 9 червня українські офіційні особи заявили, що 8 червня ЗСУ просунулися на 1,2 км під час наступальних операцій під Бахмутом», — йдеться у повідомленні експертів ISW.

Крім того, 9 червня українські війська продовжили обмежені контрнаступальні операції на заході Донецької області та досягли тактичних успіхів у цьому районі.

На думку експертів, українські сили також продовжували наземні атаки у західній частині Запорізької області у ніч із 8 на 9 червня та протягом дня 9 червня. Також експерти припустили, що ЗСУ досягли суттєвих успіхів під час атак.

10 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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