ЗСУ ведуть контрнаступ на чотирьох напрямках та досягають суттєвих успіхів, — ISW 32 країни долучились до позову України проти Росії в суді ООН за конвенцією про геноцид » Атака «шахедів» на Одесу: уламки потрапили в багатоповерхівку, 3 людей загинули, понад 10 — поранені Пізно ввечері 9 червня терористи РФ атакували Одесу «шахедами», працювала ППО: уламки потрапили в багатоповерхівку, 3 людей загинули, понад 10 — поранені Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь». «Під час нічної дронової атаки на Одещині силами протиповітряної оборони всі Shahed-131/136 знищено. Внаслідок повітряного бою, уламки одного з дронів влучили у квартиру багатоповерхівки, спричинили займання. Пожежу площею 50 кв.м. оперативно ліквідовано», — йдеться у повідомленні. Внаслідок російської атаки 3 цивільних загинули. Понад 10 осіб отримали поранення. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо. Фото: Дмитро Дідора Фото: Дмитро ДідораПро вибухи повідомило «Суспільне», а також місцеві мешканці в телеграм-каналах.