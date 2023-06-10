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Атака «шахедів» на Одесу: уламки потрапили в багатоповерхівку, 3 людей загинули, понад 10 — поранені

Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

«Під час нічної дронової атаки на Одещині силами протиповітряної оборони всі Shahed-131/136 знищено. Внаслідок повітряного бою, уламки одного з дронів влучили у квартиру багатоповерхівки, спричинили займання. Пожежу площею 50 кв.м. оперативно ліквідовано», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок російської атаки 3 цивільних загинули. Понад 10 осіб отримали поранення. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо.

Наслідки удару по Одесі Наслідки удару по Одесі

Фото: Дмитро Дідора

Наслідки удару по Одесі Наслідки удару по Одесі

Фото: Дмитро ДідораПро вибухи повідомило «Суспільне», а також місцеві мешканці в телеграм-каналах.

10 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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